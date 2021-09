A Rodolfo Hernández hay que agradecerle haber sacado a 17 concejales en las elecciones pasadas del Concejo Municipal. No volvieron porque ya no tenían la maquinaria de la Alcaldía. Se le agradece salvar los dineros que por costumbre se llevaban para montar negocios con el dinero nuestro. Pero le saltó Vitalogic.

Hernández está sembrando algunas dudas que tienen a la ciudad perpleja: lo que criticaba en sus repetidos discursos lo tiene ahora de rehén y sus listas tienen la práctica clientelista de la que tanto renegó. Y como aspirante a la presidencia no puede ni debe responderle a la opinión pública con insultos. Insultar es también un arte que pocos manejan y “debe ser ingenioso y elegante”. El arte de insultar lo ejercían Quevedo, Borges y Schopenhauer, que dejó un ensayo sobre el tema.

Después de que su hermano Gabriel le ayudara a elaborar el discurso que lo llevó a la alcaldía, la estética, al menos la del lenguaje, se depreció. Tanto hablar de ella para salir con semejantes acciones. ¿Y qué es eso de “deshuevarse” como el hormonado Turbay o hacer tiros como si fuera un sheriff de un pueblo del oeste americano?

Un candidato en estos tiempos debe ser mesurado y argumentativo, racional y empático, feminista y librepensador. No pierda la ruta o no se quite la máscara, hágala suya, no más estridencias y deje un legado lejos de la grosería. Construya para la posteridad no para la chabacanería. Creímos en usted y lo acompañamos en su aventura a la Alcaldía, pero si el discurso para la presidencia va a tener semejante calidad no podremos esperar que la candidatura llegue a buen término. No disfrace sus discursos con la virtud.

Nota 1. Tampoco hay que olvidar que nos dejó una lista mediocre con su movimiento de diputados y concejales. No han hecho nada, sólo buscan cargos como buenos manzanillos.

Nota 2. Da pena que el ministro de Salud esté acabando con el PAI, el programa de vacunación infantil cuyo atraso en el programa lleva más de 2 meses. Sin hablar de la vacunación contra el Covid-19, que se agotó y llevamos tan solo 15 millones de colombianos de 58. A pesar de sus malos resultados siguen apegados al cargo, como la ministra Karen Abudinen del clan Char. Renuncien.