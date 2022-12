La Cámara de Comercio y la ciudad

Acabaron de pasar las elecciones de las Cámaras de Comercio en el país y se nota el interés de los comerciantes de participar en la decisiones que le conciernen a la región, principalmente en lo que tiene que ver con proyectos territoriales y municipales. Los comerciantes quieren participar en la construcción de su propio territorio y en empresas económicas que beneficien a todos, que traigan desarrollo regional y comunitario, y por eso, como órganos consultivos del Gobierno, las Cámaras de Comercio deben promover proyectos de región y abrirse a la comunidad, democratizándose y haciendo presencia en todos los municipios de los departamentos.

En Santander, por ejemplo, se deben buscar caminos virtuales para llegar a todos los rincones: crear una emisora virtual que son economícas y también un canal de YouTube (como lo tienen todas las universidades), para así llevar la Cámara a los pueblos. Se establecen así otras formas de relacionarse con las comunidades y se abre un nuevo y fructífero diálogo. Asimismo, la Cámara debe llegar a los barrios de Bucaramanga para promover y apoyar las pequeñas empresas tan necesarias en el desarrollo de un municipio y reabrir nuevamente la librería, para que se eleve el nivel cultural de la región. Es urgente la promoción de la lectura en la ciudad, así digan los que solo piensan en lo financiero que la librería no es rentable. La cultura no siempre lo es. No es para que rente, es para que la ciudad facilite a los niños y a los jóvenes su despertar en el conocimiento.

Cuando cumplió 100 años la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se habló de celebrar donando a la ciudad una escultura, pero no fue posible. Ahora, en los 400 años de esta amada ciudad se debería intentar desde la Cámara un homenaje con los escultores nuestros. Una escultura de altos niveles estéticos, que explique y revele a la ciudad su historia y carácter. Los 400 años plasmados en una escultura o un parque o un edifico que se vuelva emblemático y referente de nuestra tenacidad. Y como decía el escultor y pintor Antonio Frío, que proponía una escultura sobre el Páramo de Santurbán, “que no se quede todo solo en condecoraciones y elogios mutuos ni en parrandas mediáticas”.