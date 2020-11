La ciudad y sus 400 años

Gracias a la Cámara de Comercio se consiguió en los 350 años de la ciudad, publicar el libro de Enrique Otero D’Costa, historiador nuestro, titulado Cronicón Solariego, cuya lectura debe implementarse obligatoriamente en los colegios y escuelas de la ciudad. Así conoceríamos nuestros orígenes y, por lo mismo, nuestro futuro y dirección. Es uno de los mejores testimonios sobre nuestra tierra. Con ese libro nos levantamos mirando las montañas que nos rodean en esta difícil geografía, sus ríos y quebradas, muchas ya desaparecidas para siempre. Allí vemos, por contraste, que en nuestro presente se privilegió el cemento. En el libro, que fue de mi padre y que releo para saber de esta ciudad crecida entre montañas y posibilitada por el agua purísima que nos regala Santurbán, me reafirmo en la necesidad de rendir un homenaje a las gentes de Soto Norte, pues gracias a sus recursos nosotros pudimos salir adelante.

Por Santander pasaron los conquistadores españoles capitaneados por el teutón Ambrosio Alfinger en los albores del siglo XVI. Los Guanes dominaban, no los Laches, como se menciona. El alemán, como dice la crónica, llegó al llano de Bucaramanga “hasta que ya pusieron sus banderas en la sabana de “Los Caracoles”. Pues ahora que se habla de la recuperación de la plaza de San Mateo, planteada desde la Alcaldía de Fernando Vargas, se podría intentar recuperar en este lugar la laguna. El libro, a su vez, debe publicarse como parte de este aniversario.

Ahora bien, toda esta introducción para interpelar a los bumangueses y santandereanos para que repensemos lo que estamos haciendo con nuestra ciudad. ¿Hacia dónde la debemos llevar y qué debemos privilegiar para hacerla amable y llena de calidad de vida? ¿Por qué no salvamos el río de Oro? ¿Por qué no hacemos jardines botánicos destacables? ¿Por qué no sembramos un millón de árboles? Y en el mismo sentido debemos preguntarnos ahora que se vienen obras necesarias y ya cobradas por Valorización como el par vial de la calle 54 estructurado en la alcaldía de Vargas ¿qué se hizo el dinero recaudado?

La troncal Norte-Sur ya estructurada hace 12 años que costaba 350 mil millones. ¿Cuánto costará ahora que los retoma el Alcalde Juan Carlos Cárdenas para los 400 años?