La economía está desnuda y no solamente aquí sino en todo el mundo. Claro, más en Colombia, donde se roban 50 billones anuales y también la comida de los pobres y no pasa nada. País de inversiones que no benefician al pueblo y de túneles que llevan 20 años sin terminarse, de ferrocarriles destruidos y de toneladas de alimentos importados que benefician a los agricultores de otros países. Y qué decir de sus carreteras nunca terminadas y de sus puentes caídos, de sus hospitales destruidos, como el de San Gil, o sus UCI cerradas, como la de Socorro. La región que dicen con más desarrollo turístico no tiene hospitales adecuados ni carreteras buenas. Repetidamente se oyen denuncias pero tristemente la justicia es sorda. Se olvida de Reficar, Odebrecht, matanzas, etc.

Esta economía afectará al sector educativo gravemente. Se calcula que para el segundo semestre la deserción en universidades bogotanas sea del 40%. Qué familia de clase media va a poder pagar en la Javeriana, los Andes o el Rosario matrículas de medicina que alcanzan los 25 millones. Supongamos que sean dos hijos que tenga una familia. Son ya cincuenta millones los que hay que desembolsar (una crisis tal se evitaría si las universidades públicas estuvieran mejor financiadas). Es de esperar, entonces, que la educación y muchos programas universitarios entren en crisis. ¿Cuáles serán? Eso lo dirán los expertos y es ahora cuando las juntas directivas de las universidades deben tener expertos no solamente financieros sino humanistas. Como dice el filosofo Markus Gabriel, la crisis del coronavirus es la antesala de una mayor, la ecológica. La pandemia, según él, pide cambios de paradigmas, pues de otra forma no es posible entender para atender la gravedad del asunto. Las universidades, dice, “deben tener sociólogos especialistas en diversidad, economistas, filososfos, historiadores que analicen la narrativa del desastre”. Al final sabemos que es necesario un cambio, lo que no se sabe es cómo, o si será a las malas o a las buenas.

El momento exige creatividad y audacia. Paremos la importanción de tanto alimento y démosle subsidios a los campesinos para reactivar el campo. Volver a recuperar nuestra tradición campesina y agrícola para que, si hay crisis económica, al menos tengamos nuestra comida asegurada.

Nota: La columna de Vargas Lleras se la dictó el banquero ...