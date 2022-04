Niko Kazantzakis, autor de ‘Zorba el Griego’ (la vida de un hombre que debía vivir mil años por su vitalidad tan contagiosa), escribió también ‘La última tentación de Cristo’, obra prohibida por la Iglesia Católica en 1954 y por la Iglesia Ortodoxa griega, que cuando Kazantzakis murió no lo dejó enterrar en un cementerio normal. ‘La última tentación de Cristo’ muestra a un Jesús con dudas y tentaciones, con el sueño de ser padre y de darle nietos a su madre, María, llevando una vida matrimonial a la que no le fueran ajenas ni las discusiones.

Eso, claro, no le gustó a las iglesias, porque Cristo siendo hombre y Dios, teniendo esa doble condición, no podía tener supuestamente las debilidades humanas. Carecer de angustias, no tener esa lucha incesante e implacable entre la carne y el espíritu debía caracterizarlo a ojos de la Iglesia.

Kazantzakis dice: “Llevo en mí las fuerzas tenebrosas del Maligno, antiguas, tan viejas como el hombre y aún más viejas que éste; llevó en mí las fuerzas luminosas de Dios, antiguas, tan viejas como el hombre y más viejas que éste. Y mi alma es el campo de batalla donde se enfrentaban ambos ejércitos”. Creía como creen muchos todavía, que son fuerzas antagónicas.

Lo cierto es que Cristo debió tener alegrías, grandes y pequeñas, tan necesarias para vivir en esta tierra de sol, mar, nubes y montañas con su frío eterno. Este Cristo debió pasar por angustias y “sacrificar las pequeñas y las grandes alegrías del hombre para ascender de sacrificio en sacrificio, de hazaña en hazaña, hasta la cima de su martirio: la Cruz”. Este sufrimiento nos resulta familiar. ¿De otra forma, por qué sería modelo de vida y cómo podría tener la fuerza de transformar el alma triste del ser humano? Su última tentación fue casarse, tener hijos como nosotros, envejecer y sentarse en la puerta de su casa, recordando las pasiones de su juventud como nosotros. Pero no, terminó en una cruz y sigue colgado, tornándose misterio y asombro este hijo de carpintero.

Nota: la próxima semana hablaremos de la delimitación amañada del Páramo de Santurbán. Delimitan al capricho de particulares en Suratá, que no tiene tradición minera y la quieren hacer perder su vocación agrícola. Negocios particulares y corrupción.