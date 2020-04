Bucaramanga tiene 17 comunas, 200 barrios, 3 corregimientos y 25 veredas y está dividida por estratos como todo el país. Esto último, tristemente, ha hecho que las relaciones humanas suelan estar acompañadas de iniquidad y desprecio. Allá los barrios de las montañas, allá esa “gentuza”, que es medio y no fin de los politiqueros, a quienes les “huele feo”, el pueblo salvo cuando son elecciones.

Nuestra ciudad crece más rápido sobre las laderas y está construyendo como se dice casas en el aire. Esa es la ciudad de los pobres, mientras que la de los ricos se levanta “en el otro extremo”. Nunca se tocan, como en la Ciudad de México.

La pandemia deja en evidencia esas dos ciudades que estaban separadas antes del virus. Esa otra ciudad de las laderas y donde también transcurre la vida, pero donde el confinamiento no se cumple, y esa otra para la que el confinamiento es como tomarse unas vacaciones. En la una existen otras normas (extraoficiales) y la autoridad la ejercen los ilegales, que crecen y se alimentan gracias al abandono del Estado. En la otra el Estado se siente más o menos. ¿Cuándo se podrá cerrar la brecha? La brecha es educativa y es alimentaria, lo que quiere decir que la brecha es vital. En las laderas se crece sin presencia del Estado. Allí las necesidades no se resuelven sino que se aplazan.

Muchos empresarios dicen querer esta ciudad pero no la conocen ni la recorren. Si todo sigue así no hay salvación. La verdad es que la ciudad es pobre y que su población carece de mínimos vitales. Se calcula que 137.001 personas viven en condiciones de pobreza en el área metropolitana, de las cuales 15.893 se encuentran en la pobreza extrema. Todo esto nos debe preocupar si de verdad queremos que la ciudad sea viable y competitiva. El 52% de la población trabaja en condiciones de informalidad sin garantías laborales y tampoco hay educación que eleve su condición de vida.

Uno entiende, no estábamos preparados para la situación de la pandemia que acuesta en su aislamiento a seres humanos con hambre. Lo que no se puede entender es que después de esto no actuemos decididamente.