Ahora nos van a salir con el cuento de qué las Farc mataron a Uribe Uribe, a Gaitán y hasta a Galán. ¿Quién le quiere quitar al asesinato vil de Gómez Hurtado el carácter de crimen de Estado? Hombre brillante y culto, con visión de estadista, escritor, pintor. Las desgracias de este país tienen que ver, también, con no haber llevado a la presidencia a este hombre demócrata consciente de que Estado y sociedad tenían que renovarse desde sus fundamentos. Nada de eso se pudo porque el país no entendió, de ahí su desgracia, que Álvaro Gómez era un hombre que no se podía dar el lujo de morir pronto. Un hombre como él, que no era un bravucón ni un corrupto, que carecía “de dinero para ser concejal de Chía” y que no acumuló 1500 hectáreas ni fortuna alguna salvo la de sus libros. Con Gómez Hurtado, Colombia perdió un líder orientador e inteligente que tenía clara la forma de sacarnos de este atolladero.

Un hombre como Álvaro Gómez Hurtado, formado en la condición de minoría, cultivó, como filósofo que era, el argumento. Y lo que argumentaba era que debíamos cambiar el régimen si a su vez queríamos llegar a algún lado como nación.

Mezquinos intereses nos gobiernan y la mediocridad (que era lo opuesto de Gómez Hurtado) nos ha llevado a tener un presidente como Duque, que no nos lleva a ningún lado.

Con todo, si en efecto fueron las Farc, cobrándole la celebración del ataque a Marquetalia, no tendríamos sino la prueba de la absoluta estupidez de la guerrilla. Las Farc no liberaron al país ni le aportaron mejores horizontes, no lo hicieron más decente sino más lúgubre. Su “grandeza” es la venganza, su obra, la muerte. Y en cuanto a los que llegaron al Congreso (lo que en todo caso debían hacer en un país que esté buscando la reconciliación), no dan muestras de superar a ningún politiquero.

* Nota: El Ejército por qué solo condecora al heroísmo y no asciende al que realiza la hazaña. No hay meritocracia y si un soldado salva a un niño de una mina o salva a una población debe ser ascendido a oficial como en muchos ejércitos del mundo.