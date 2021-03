Tenemos derecho a un ambiente digno, lo cual incluye bienestar, salud, seguridad, tranquilidad, aire puro, árboles, bosques, ríos limpios, agua potable, andenes decentes, respeto, cumplimiento de normas ciudadanas de convivencia, educación y hasta estética urbana. Pero de todo eso, amable lector ¿qué tiene la ciudad?

En 2019 Vanguardia señaló que a Bucaramanga le faltaban 131 mil árboles por sembrar y dos años después esto no ha sucedido. En la ciudad debe haber de todas las especies nativas y también frutales, para que lleguen las aves multicolores y las abejas que prolongan la vida. Que los niños que van camino a casa disfruten de zapotes, naranjas, mandarinas y mangos (como una vez los hubo) mientras calman la sed y ganan vitaminas. Eso es hacer ciudad y crear bienestar, eso es garantizarle a los ciudadanos sus derechos.

La OMS, dice que se debe tener un árbol por cada tres personas. ¿Ustedes creen que la ciudad los tiene? Solo tenemos 60 mil árboles sembrados cuando deberíamos tener 192 mil. Y solo se cumple el 20% de la compensación arbórea por obras públicas. Entonces nos preguntamos: ¿cuándo cumpliremos con la deuda si en el 2019 había una meta de sembrar 17 mil árboles y no se cumplió? Aunque no es tan difícil resolverlo, a este paso vendrán varias administraciones y esto no se resolverá.

Entre tanto, la ciudad está contaminada, los andenes deteriorados, el espacio público invadido; hay ruido, congestión vehicular, inseguridad, desorden y ausencia de normas y respeto. Alcalde, hay que hacer algo ya, cuando todavía hay tiempo.

Nota:

1. Otro ejemplo son las ciclorrutas (para que no digan que soy enemigo, cuando cicla-Bucaramanga inició ahí estuvimos). El que construyó y diseñó las ciclovías actuales copió mal los modelos de las ciudades europeas y ahora todo ciudadano las ve como un problema porque la seguridad y el programa de las bicicletas públicas no ha funcionado, nadie las ocupa y se convirtió en daño fiscal , como un rico con estatuas en su casa.

2. Se va a invertir en 14 parques y eso está bien. Esperamos que en este “año del hacer” el dinero no se malgaste. Hay que saber qué van a cambiar en los parques y si van a preservar nuestro patrimonio público y privado.