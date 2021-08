Sin los sindicatos la democracia no sería democracia, pero la historia de muchos sindicatos en Colombia, como en el caso de la Caja Agraria, el de Telecom (ambos ya desaparecidos) y el de Ecopetrol, que se ha dividido y subdividido por asuntos de poder, son una estela de corrupción y de luchas ideológicas. Los directivos de los sindicatos de Telecom y la Caja Agraria, sobre todo de esta, se repartieron los activos, quedándose muchos de ellos con fincas y clubes de los asociados.

Nunca hubo una autocrítica de esos sindicatos para depurar la corrupción que a muchos, no a todos, carcomió como eso de pensar que la empresa era de ellos y no de todos los colombianos. Pasó lo mismo con Colpuertos de Colombia, donde el sindicato con las directivas de la empresa montaron sus negocios y se enriquecieron por los atajos. En Ecopetrol algunos trabajadores adoptaban sus nietos como hijos para que la empresa les pagara educación y salud durante 25 años, mientras decían defender la empresa, cuando eran sus intereses los que defendían.

Colombia ocupa un deshonroso lugar en materia de corrupción. Eso no es un secreto, pero de lo que “poco se habla es de la descomposición que ha infiltrado el movimiento sindical”. En Foncolpuertos, fue el negocio de las pensiones, los acuerdos sindicales para beneficios de algunos y el silencio de otros que demuestran el estado hasta donde llegó la descomposición.

¿Luchaban por la defensa de sus afiliados? No siempre. Muchos obreros pagaban sus ascensos como sucede en todas las ramas, incluso en la militar o hasta en la eclesiástica, donde dicen que López Trujillo compró su ascenso a cardenal con el dinero de Pablo Escobar (según el libro ‘Sodoma y poder en el Vaticano’ del periodista francés Fréderic Martel). Al cardenal López lo llamaban “la señora” y tocaba besarle las manos y ponerle alfombra y otras cosas, por cierto.

En los sindicatos también siguen haciendo mal uso de los permisos sindicales, algunos (no todos) reciben prebendas y desconocen la historia del sindicalismo que defiende la clase trabajadora. Por eso es necesaria la autocrítica y la renovación. En la USO decían que su presidente recién salido pedía coimas a los contratistas, nada más y nada menos. La corrupción en Reficar fue parte de ese maridaje.

Nota: La vergüenza internacional con los exmilitares colombianos en Haití no pasa y no pasa porque los militares deben ser íntegros en servicio activo y después también. Uno no es una cosa con uniforme y otra sin él. No hay éticas provisionales.