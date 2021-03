Nuestros hermosos pueblos y el olvido

Hemos paseado por nuestros bellos pueblos para ver sus rostros y darnos cuenta que progreso no significa felicidad, que a pesar de las carreteras muchos alcaldes no desarrollan proyectos agrícolas que mejoren las condiciones de todos y no solo de una minoría. Los pueblos turísticos han hecho que muchos de sus pobladores terminen en inquilinatos ante la imposibilidad de competir con los nuevos compradores de casas y con los inversionistas que cambian el paisaje tradicional y los desplazan. Sus hijos terminan emigrando, trabajando a destajo o, peor aún, formando parte de redes de microtráfico como una forma fácil de sobrellevar las necesidades de sus familias. Eso se está viendo en Barichara, que todavía carece de acueducto, habiendo vivido allí el expresidente Belisario Betancurt, que no utilizó su influencia para lograrlo. Al contrario, encareció más al pueblo donde le tienen una escultura frente Alcaldía, que revela que carecía de mandíbula, es decir, que carecía de carácter. Y esto mismo está pasando en Zapatoca y en otros municipios.

Al no haber propuestas agrícolas, las tierras productivas se terminan loteando y vendiendo para nuevos proyectos urbanísticos que demandan servicios y agotan los recursos hídricos o los contaminan. Los alcaldes deben plantear soluciones incluyentes y si apoyan el turismo, lograr que sea ecológico y respetuoso de la naturaleza. Deben proponer proyectos educativos que preparen a su juventud en los nuevos retos, escuelas de oficios tan olvidadas con tanta “doctoritis”. Deben incluir la población campesina en la producción de alimentos, como sucede en Mutiscua o Chitagá, municipios del Norte de Santander (que ahora con los peajes privados que quiere imponer el gobierno, se encarecerá para los campesinos el transporte de sus productos). Allí, sus habitantes tienen alta calidad de vida gracias a la agricultura y no al extractivismo. Protegen sus tierras y se alimentan mejor que con la chatarra que se ofrece en las ciudades. Pero hay alcaldes y habitantes que solo están esperando una carretera para urbanizar y vender caro, no para salvar la tierra que da, generosa, sus frutos.

Hay que escuchar a fundaciones como la Misión Ambiental de la Fundación Santodomingo, que está hablando de gobernanza de ciudades, ciencia, agua y bosques, preparándonos, para las próximas catástrofes que nos amenazan.

Nota: El Alcalde de Bucaramanga debería tener asesores expertos ad honorem, en temas de ciudad y seguridad. Ya preocupa la inseguridad que nos acosa. Humildad