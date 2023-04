Post elogio de la sombra

Este escrito de Erwin, mi hermano, fallecido hace 13 años, mantiene su vigencia y la mantiene porque los alcaldes, incluido el actual, no han sabido gobernar. Desconocen que también la habitamos.

“La ciudad que yo quiero es una ciudad con agua fresca, aire limpio, sol y la abundante sombra de los árboles para todos, pero igualmente con un techo digno y justo para sus habitantes. Y esa ciudad no podrá argumentar ninguna lucidez social ni gratitud mientras haya quienes sobrevivan arrojados en sus calles, derrumbados sobre los huesos calientes o helados de su inhóspita mole (...) Me abstengo de soñar la ciudad posible para que no sea tachada de imposible. Escojo, entonces, una ciudad en la que intervengan todos, una ruta que toque y explore su propia tierra. Una ciudad que destape su suelo para que crezca en árboles. Una ciudad que se declare en estado de emergencia con la naturaleza y reponga en grandes arbustos su paisaje. Que decrete el estado permanente de follaje. Una ciudad que desde hoy tome la contundente decisión de apacentar cinco árboles más por habitante. Una ciudad que invada sus predios de plantas, de flores y de frutos. Un espacio donde retorne el interminable color de los jardines, ya venga del taciturno suelo de cemento o se echen a volar desde los balcones, pero que vengan. Una ciudad donde regresen los gorriones, convencidos de que éste es un lugar donde vale la pena esperar la madrugada.

Una ciudad capaz de donarle a la vera de sus calles una buena cantidad de árboles frutales, cuyas cosechas sean del uso exclusivo del jilguero o de los niños cuando vayan camino de la escuela o estén de vacaciones. En fin, la ciudad que quiero es una ciudad pastora de árboles, de plantas y de frutos. Una ciudad capaz de resolverse en un testamento de palmeras y de árboles como única guardia de honor que se merece este milenio. Una ciudad que tenga el cuidado de colocar el nombre de sus árboles a la estatura de los niños. Una ciudad que riña altivamente cuerpo a cuerpo con el sol. Una ciudad de sol y sombra. Una ciudad que aun portando la inequidad, vilipendiando la vida y el espíritu, pueda tener por lo menos algo de fantástica”.