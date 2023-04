Reyes en la democracia

Francia Márquez, vicepresidenta, elegida con la misma votación del presidente Gustavo Petro, debería imitar a Pepe Mujica, que dice: “No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad”. Y complementa con esta frase contundente: “Tan pronto como los políticos empiezan a subir escaleras, de repente se convierten en reyes. No sé cómo funciona, pero lo que sí sé es que las repúblicas vinieron al mundo para asegurarse de que nadie es más que nadie. Pareciera que es necesario un palacio, una alfombra roja (como al cardenal López Trujillo que debía ser recibido con alfombras), un montón de gente detrás de ti (otros tienen hasta 300 guardaespaldas), diciendo sí, señor. Creo que todo eso es terrible”. “Vivir mejor no es solo tener más, sino que es ser más feliz”, sigue diciendo.

Todo esto para contar que en vez de imitar a un ser humano prodigioso y sin nada de vanidad como Pepe Mujica, que vive en austeridad y en una casa sin lujos, la vicepresidenta parece imitar a Martha Lucía Ramírez, la vice de Duque. A ella, a la Ramírez es a la que imita Francia.

130 viajes de Francia Márquez en aviones de la Fuerza Aérea le han costado al país $2.869.972.464. ¿Cuántos de esos viajes han sido beneficiosos para Colombia? ¿Cómo podemos evaluar los resultados de estos desplazamientos? ¿Cuántas personas acompañan a la vicepresidenta en estos viajes?

Claro que deben cuidarla, pero la austeridad debe ser un principio de todo gobierno democrático. Nada de lujos que ofendan a ese pueblo que dicen proteger. Mujica andaba con dos guardaespaldas y en muchas veces en su carro Volkswagen en una sociedad que tuvo dictadura militar.

A Francia hay que cuidarla como cuidan a Uribe. Pero ella no debería gastar como gastó Marta Lucía Ramirez. Francia debe entrar en la austeridad y el ahorro en cumplimiento de sus funciones.

La ciudad y sobre todo ciertos barrios se han ido convirtiendo en auténticas plazas de mercado, como Cabecera, donde la calidad de vida descendió. Además de la inseguridad, el ruido y “Cuadra picha”, ahora se suma la venta de todo tipo y la invasión paralela del espacio público. Señor alcalde, por favor escuche. No somos una monarquía.