Se pensionaron

El alcalde Juan Carlos Cárdenas, como muchos, prometió comulgar todos los días, no pecar, no abusar del poder. En un correo electrónico remitido desde la cuenta: contacto@ciudadanoslibres.co a través de sendgrid.net, enviado el jueves 26 de septiembre de 2019, llegaba un correo de su parte: “Hola, soy Juan Carlos Cárdenas, el único candidato “independiente” (las comillas son mías), a la alcaldía de Bucaramanga”.

Su mensaje decía: “queremos continuar la lucha contra la corrupción y la defensa del Páramo de Santurbán que ha librado el ingeniero Rodolfo Hernández para que Bucaramanga sea la ciudad de las oportunidades. Pero para esto, necesitamos que más bumangueses libres rompan la cadena de la “politiquería”, comillas mías, que quiere secuestrar la ciudad y se sumen a esta causa que es la de todos. Vamos a jubilar a los corruptos de una vez y para siempre, de Bucaramanga”.

Está cumpliendo su promesa, pero de otra manera. Está jubilando a los corruptos perfectamente a través de la triangulación de los contratos, de la subasta inversa, etc.

Los está pensionando, pero como premio. No digan que no ha sido transparente, ha repartido entre pocos la contratación. Sus amigos y personas de otras regiones vienen a llevarse los recursos nuestros. Juega a que le creamos.

Lo cierto es que su contratación ha sido cuestionada por entidades, por veedores, por la Procuraduría, por la Fiscalía que escarba (aunque la Fiscalía es como el antiguo DAS, asusta), Bucaramanga Cómo Vamos, y los bumangueses libres que tanto mencionaba en sus comunicados.

Una ciudad que no encontró su camino durante está Alcaldía y a la que todo se le fue en promesas. Nada se cumplió salvo lo de “jubilar la corrupción”.

Eso nos pasa por no estudiar bien las hojas de vida, por no hacer pruebas psicológicas y hasta del polígrafo que está de moda.

Eso nos pasa por elegir ciudadanos que no conocen las calles de Bucaramanga, que no tienen experiencia en gobernar ni en administrar lo público. Que caen buscando beneficios propios y no comunes.

Candidatos que no tienen nada que mostrar, sino su propia ambición. Que no han sentido el dolor ni la pobreza, ni han sentido compasión.

Debemos exigir que los futuros gobernantes muestren lo que han hecho por la ciudad y no por su bolsillo y que no nos gobiernen asesores oscuros. Dios salve a Bucaramanga.