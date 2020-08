¿Dónde encontrar consuelo en estos tiempos en los que nos azotan el virus y la ineptitud de muchos de nuestros líderes?

¿Cómo aceptar que muchos ancianos en los geriátricos están a la deriva desde hace 5 meses? Sin un abrazo, menos un beso, sin poder ver a sus nietos, escuchar su risa o jugar con ellos. Aún cuando en dichas instituciones les prodiguen cariño, nada compensa más que el abrazo de nuestros seres queridos. No hay consuelo para muchos de ellos. No pueden mirar el cielo encerrados en un cuarto, no pueden mirar el paisaje, las estrellas y el alba les están negados. Allá están cuidados, pero sin la familia. ¿A quién le cuentan su tristezas y preocupaciones? ¿A quién sus pequeñas alegrías?

Mientras nosotros nos escapamos leyendo un buen libro, leyendo poesía que nos permite ver la realidad del ser humano, otros penan. Podemos caminar bajo el sol y saborear un buen pedazo de piña, mientras que ellos no tienen esta manera de disfrutar de un rato al aire libre.

No los dejemos solos, la sociedad tiene el deber de ser solidaria con ellos. Lo dicen las noticias “Son alarmantes los reportes de personas mayores abandonadas en asilos, o de cadáveres sin reclamo en las mismas instituciones”.

Tiene razón José Ignacio Latorre, físico cuántico, cuando dice que este siglo no será tanto de izquierdas y derechas, sino de una sociedad envejecida empujada por jóvenes. El problema es que es evidente el desprecio de las sociedades por la vejez, cosa que se aprecia, para no ir muy lejos, en los puestos de atención de clínicas y hospitales. Lo último es el anciano.

Deberíamos (para eso también está la cultura) crear programas para alcanzar ancianatos y darles la oportunidad de disfrutar de las artes. No los aislemos más de esa forma.

Nota: El proceso de paz alivió al país, nadie quería que una guerrilla que llevaba 50 años tratando de tomarse el poder continuase. No fue perfecto, pero se logró después de que muchos intentos. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuál es la diferencia de esos congresistas que llegaron por el acuerdo y los demás? No destacan por su liderazgo ni por tener ideas que arreglen esta sociedad tan inequitativa.