Caminando por el centro de Bucaramanga se da uno cuenta de que la ciudad está desolada. Almacenes, cafeterías, restaurantes, escuelas, zapaterías, droguerías, panaderías, hoteles y talleres vacíos. Entonces es cuando uno se pregunta cómo puede vivir una ciudad así, casi fantasma, mientras sus ciudadanos permanecen encerrados y nostálgicos mirando por las ventanas pasar la vida.

¿Cómo se sostiene una economía con todo cerrado? Universidades cerradas, colegios, iglesias, están en iguales circunstancias. Mercados campesinos cerrados. La pandemia pasa su cuenta de cobro en enfermos, muertos y también en la economía.

Los recursos se agotan, los locales se abandonan, los arriendos no se pagan, los almacenes no venden, las empleadas ya no van a las casas a trabajar. ¿Y las personas que no llevan recursos a sus casas cómo logran vivir? Es preocupante. Las ayudas no resuelven sino transitoriamente el problema.

En ese sentido uno se pregunta ¿qué pueden hacer los gobernantes además de repartir alimentos? ¿No podrán diseñar otras estrategias? ¿Austeridad, mientras el gobierno gasta millones en publicidad?

Muchos de ellos están recorriendo solitariamente está tragedia. Será que el dinero en abundancia nos hace tontos, porque no estuvimos preparados. Eso lo pensaba Chesterton.

Todos estos años nos enloquecimos por la globalización hasta que llegó el coronavirus y nos paralizó la ciudad.

Bucaramanga tiene recursos humanos para salir de esta: haciendo circular el dinero no de forma tonta sino inteligente, es decir ayudando a construir dignidad para los más necesitados. Porque como decía mi abuela Carmen, "en este mundo toca tener un poco de dinero para que la vida no sea más difícil".

Nota: Ahora resultó culpable dizque de desfalco el Asilo San Rafael, cuando una comunidad religiosa lo ha administrado durante décadas de manera pulcra y honesta. Con una administradora seria y una junta directiva que no se lleva ni un lápiz. La Secretaria de Desarrollo de Bucaramanga, Natalia Durán, tendrá que aclararnos su afirmación. Los asilos de ancianos están ahí para proteger a quienes la sociedad descuida y abandona. ¿Los sacamos a que mueran en la calle? ¿O acabamos los asilos también, cómo quiere acabar las plazas de mercado el Gobierno nacional para así fortalecer al Éxito y otras cadenas de supermercados?