Tiranos vestidos de ángeles

Nos tocó un mundo convulsionado, lleno de pestes peores que las que traen las ratas, los piojos, las culebras venenosas o los coronavirus. Las peores pestes son la tiranía y la corrupción, que abundan en Colombia. Nos dice Marcos Aguinis que existe sobre todo en América latina un “romance secreto” con los tiranos, a “quien llaman, según las épocas: caudillos, dictadores, mano dura”. Son los “dueños de vidas y haciendas”, adorados por su supuesto coraje, su crueldad, su obstinación. Gobiernan como reyes sin serlo, gobiernan como tiranos.

El tirano reúne en su personalidad y conducta todas las lacras. “Esa personalidad no ama ni le alcanza lo mucho que ya tiene. Le asaltan accesos de furia. Grita fuerte e insulta grosero”. Su cabeza está nublada de una incesante paranoia, que no le da reposo ni admite errores. Su superyó es “destructivo”, por lo cual es impotente para comprender al otro que, si no se doblega, lo acusa de enemigo. Las leyes son lo primero que profana el tirano, “esa singular peste de la sociedad”. El pensamiento tiránico desde los reyes hasta Stalin, Hitler, Trujillo, Papá Duvalier, Castro , Bolsonaro o Mussolini, se alimentan de los aduladores. Y para colmo, concluye Aguinis, el tirano ignora la piedad y el perdón, que considera signos de peligrosa debilidad.

Estos personajes aseguran que gobiernan para los pobres, pero los pobres siguen siendo pobres. Dice que gobierna para todos, pero es mentira, gobierna para sus amigos y aduladores, para los lagartos que cuando él aplaude ellos otro tanto hacen. Los cortesanos de Luis XIV, celebraban sus flatulencias como exquisito aroma.

Tiene razón el sabio Brías de Priene, cuando fue interrogado sobre los animales salvajes según cuenta Aguinis. Él contestó: “De los animales salvajes, el más feroz es el tirano; y de los animales domésticos, el más peligroso es el adulador”.

El país mejor sigue sin llegar y las promesas incumplidas son parte de sus maneras de gobernar. Dicen combatir el dragón que chupa la riqueza, pero ellos son el dragón.

Tristemente aquí tenemos tiranos en la sombra y por ellos es que nuestro “progreso” se ha reducido a engordar los bolsillos de unos pocos. Colombia está infectada de corrupción, de subordinados y servilismo, de hombres que adoran caudillos y presidentes obedientes. ¿Seremos capaces de terminar este destino construido con la hipocresía y las ansias?