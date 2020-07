Actitudes incomprensibles...

He quedado atónito al conocer la actitud de un grupo de pro-hombres de nuestro país, personas que han ocupado los más altos cargos administrativos y políticos y que consideramos letrados. Tutela en contra de Ellos mismos, aduciendo que les vulneran sus derechos, es una falacia. Lo que busca el Presidente con sus medidas, es controlar la pandemia que amenaza al mundo entero. Utilizar la justicia para entorpecer el trabajo que acumula, no tiene excusa alguna. No se justifica que personas de tan alto calibre, ofrezcan tan precario ejemplo a nuestro sufrido pueblo. Que un ignorante actúe de esa manera es excusable, en ningún caso por parte de quienes siempre han usufructuado la política.

Parece que muchas personas, de todas las clases sociales, no han entendido lo que significa una pandemia. Durante la fiebre de hace un siglo, llamada de varias formas, una de ellas fiebre española, diezmó cerca de 50 millones de seres humanos. Nos cuentan nuestros antepasados, que la vivieron, que las personas caían muertas en las calles y las autoridades debían hacer fosas comunes y recoger los cadáveres, sin lugar a su identificación.

Con la venia de mis amigos criticones del gobierno, Duque está haciendo un esfuerzo que nunca imaginó. Casi una sorpresa que ha tenido que lidiar en medio de las críticas injustificadas. Opinar es muy fácil pero gobernar, muy difícil.

Con motivo de la tragedia de la Costa, una periodista de la televisión culpaba a la policía de no hacer nada. Ignorancia de la comunicadora que desconoce el peligro que ofrece los líquidos inflamables. Es necesario que la policía y el ejército vuelvan a tener el fuero militar para que se hagan respetar. Hay minorías que buscan el caos, el desorden, el vandalismo y que la autoridad sea espectador.

Desconciertan los comentarios de algunos amigos que se dejan llevar por la pasión y olvidan la responsabilidad que tienen ante los lectores. ¡Válgame Dios!