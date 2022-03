¡Arriba Colombia!

Por fortuna Colombia ha podido adquirir vacunas con cierta facilidad. Los programas de vacunación han sido planeados de acuerdo con la llegada de los medicamentos al país. Recordemos que es el mundo entero que está requiriendo de las dosis, codiciadas por todos pero aplicadas a pocos. No ha bastado que el gobierno las obsequie para que muchos no lo hayan aprovechado y así ayudar a contener la pandemia. No hay improvisación, todo está calculado, es muy difícil complacer a todos y menos en nuestro país en el que cada uno se siente con autoridad para determinar lo que el Ministro de Salud, con la asesoría de los que saben, ha tomado las mejores decisiones.

En el país todos tenemos la libertad de expresar lo que nos venga en gana y hacer política si así lo queremos. Lo que no está permitido, y el gobierno en eso ha estado flojo, es en la violencia disfrazada de protesta pacífica. Nadie tiene derecho a ejercer vandalismo, usar armas cortopunzantes o de fuego. Tiene obligación la autoridad de doblegar a quienes actúan de esa forma. Los vándalos no son otra cosa que mandaderos de algunos aspirantes que buscan, sin importar los medios, llegar a la primera magistratura. No creo que el pueblo les otorgue el voto.

Mientras los cubanos buscan la libertad, algunos en nuestro país imponen el caos para llegar a la presidencia. Son miopes o se hacen para no ver que la dictadura acabó con todo en una isla que en su tiempo fue ejemplo de progreso y adelanto en el concierto mundial. Los venezolanos caminan por el mismo sendero. Recordemos esa gran nación de antaño, ahora sumida en la pobreza y el mal gobierno.

Nosotros nos hemos salvado de tener gobiernos dictatoriales a semejanza de los nombrados. No obstante, hay quienes persisten en la violencia como método para alcanzar sus objetivos. Preparémonos desde ya para las elecciones. Salvemos una vez más nuestra nación, para no tener que arrepentirnos cuando ya sea tarde. A Colombia no la detiene nadie, es un país rico que merece un gobierno capaz de solucionar los problemas que nos aquejan. ¡Viva Colombia libre!