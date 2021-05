Barbarie o reivindicación

Alguien filmó una de las protestas en Bogotá; se trataba de una manifestación compuesta por supuestos estudiantes que tocaban los instrumentos musicales pertenecientes a un centro educativo. De repente se detuvieron en determinado sitio para arengar a los participantes. El líder un hombre gordo y de barba, insultó con palabras soeces al Sr. Presidente de la República. Todos los improperios habidos y por haber fueron recitados por el instigador. Una vez terminó su corto discurso, sacó una cantimplora llena de anilina roja, simulando sangre; derramó parte en su cabeza y la pasó a los tamboreros para que hicieran lo mismo.

La anterior escena nos demuestra que no son infiltrados, son agitadores violentos que forman parte de las marchas, no es casual, vienen utilizando a los más “pendejos” si así se les puede llamar a los incautos. No es justo que los estudiantes se estén dejando manipular por inescrupulosos que solo buscan la barbarie y no la reivindicación.

Nadie se opone a las manifestaciones pacíficas pero en este caso está comprobado que se utilizan con fines diferentes a los propósitos verdaderos. Hablan de un mejor transporte y destruyen el servicio público que a la postre es para todos y en especial para quienes no tienen carro. Bloquean las carreteras y entonces los alimentos suben de precio perjudicando al pueblo que escasamente tiene para comer y esto es. Protestan pero no ofrecen soluciones a los problemas que aquejan a los colombianos.

Los revoltosos están en contra de la autoridad porque los reprimen en el momento vandálico. Quieren que la autoridad no actúe y que nadie los toque. La policía que está maniatada para actuar, tiene que dejarse agredir no solo de palabras sino de hecho. Los derechos humanos son la excusa para hacer y deshacer. ¡No más falacia con las marchas! La policía como en todo el mundo es una autoridad y por tanto debe estar armada.