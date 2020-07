Ejemplos de éxito en Colombia

El Grupo Wonder acaba de publicar un libro relacionado con el éxito. Su Presidente Don Reinaldo Serrano Orejarena, escogió a un grupo selecto de sus amigos para que expresaran en corto escrito, la experiencia de sus vidas y los éxitos alcanzados durante su existencia. Maravilloso trabajo que nos sirve como cartilla de reflexión.

Guillermo Botero Nieto, exministro de Estado y expresidente de Fenalco, escribió el prólogo que enaltece la publicación por tratarse de un hombre probo que le ha servido al país desde su juventud. Treinta personajes escriben sus experiencias, todas igual de interesantes, pero difícil de resumir en tan poco espacio.

Dice, en su Nota Preliminar, que es un compendio de opiniones, el resultado de la experiencia de muchos hombres que han logrado el objetivo final del emprendimiento: el éxito. Distinguidos hombres de negocios nos relatan su desafío, cada uno a su manera, pero siempre con el mismo final, los resultados satisfactorios de una tarea de planeación, insistencia, voluntad y confianza en sí mismo.

Las enseñanzas en el hogar han sido básicas para lograr metas: tratar las personas con respeto, amabilidad y sinceridad. La confianza ayuda a permitir que los subalternos tengan la oportunidad de opinar y así mejorar la productividad.

Para triunfar hay que correr riesgos. Hoy, la tecnología nos atropella, lo que nos obliga estar al día en todos los aspectos técnicos, nuevos métodos contables, electrónicos y maquinarias con tecnologías de punta, exige movernos en un mundo que no se detiene y que ofrece nuevas alternativas.

La perseverancia es factor definitivo para el éxito. Al fijar un objetivo se requiere continuar con la idea y no desfallecer, no obstante los obstáculos que se presenten. La asistencia permanente al logro que se pretende, no da tregua, ni descanso. Hay que dedicar todo el tiempo al programa previamente definido para alcanzar finalmente la meta deseada. ¡Leamos el libro!