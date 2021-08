Julián Parra, director del programa “Nocturna RCN”, viene empeñado en crear el Ministerio del Mar. Tenemos 1.300 kilómetros de litoral Pacífico y 1.600 kilómetros de litoral Atlántico, más 52 kilómetros de costas isleñas. Se habla de atender mejor nuestros mares de suma importancia para nuestra geografía. Reclama el popular periodista más atención a los océanos para emprender nuevas oportunidades en estos momentos de incertidumbre económica.

Lo anterior, me hace recordar la forma como hemos perdido miles y miles de kilómetros de mar por errores de nuestros políticos y la falta de una política salvadora de estas regiones. Perdimos Panamá que era la joya de la corona y nos quedamos silenciosos. Nadie protestó debidamente para salvar tan importante Don de Dios. En las visitas que he realizado a Panamá me ha dolido en el alma recordar los albores de nuestra independencia. En el Canal se siente el vacío que nos dejó la determinación insólita de los legisladores de la época.

No se ha hablado muy claro de otras pérdidas de mar, entiendo que hace poco una buena extensión le fue adherida a Nicaragua. Todo ha transcurrido normalmente y seguimos expuestos a perder más terrenos si no reaccionamos a tiempo.

No tengo conocimiento sobre la industria pesquera; sería interesante que alguien nos contara cómo estamos por esos lares. Dos mares nos pueden ofrecer empresas de enlatados con productos del mar. Necesitamos industrias para que tengamos el empleo que tanto necesitamos los colombianos.

No entiendo por qué algunos se duelen que tengamos industrias o que otros países más adelantados vengan a instalarse en nuestra Patria. La industria es la que salva a una nación, es el verdadero progreso y el orgullo de las naciones industrializadas.

Aquí algunos protestan porque Cuba pide libertad y que es la oportunidad para mejorar su situación económica. Qué mejor que creando industria y un comercio sano. ¡Viva Colombia!