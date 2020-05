“Haga el bien y no mire a quién”

Entre los recuerdos que nos trae este confinamiento, está la carrera 16, sitio en el que funcionaba entonces la Respetable Gran Logia Masónica. Largas filas de ciudadanos hacían cola para recibir mensualmente las ayudas que la institución entregaba a las familias vergonzantes. Todo en absoluto silencio, ni una sola palabra de propaganda por una loable ayuda humanitaria. Mientras tanto, un club social hacía más bulla que una gallina cuando pone el huevo. El hecho de regalar una silla de ruedas era suficiente para aparecer en las páginas sociales y echar pecho quienes creían que era una proeza.

En mi paso por El Tiempo, me sorprendió ver grupos de abuelos que mensualmente visitaban el periódico. Al preguntar, me enteré que el Dr. Eduardo Santos sostenía muchas familias bogotanas. En ese grupo estaban incluidas personas que prestaron sus servicios al Estado en épocas de su Presidencia. Nunca mencionó el diario esa obra social. Me pareció oportuno hacerla conocer pero no me permitieron; era una intención benéfica silenciosa, inédita.

Hemos oído repetidamente las propagandas de algunas empresas que, como dije antes, cacarean por una ayuda que en verdad se agradece. Hay que hacer el bien pero con el corazón no con la publicidad de un producto. Muchos son los ejemplos de la verdadera caridad que siempre ha existido en la ciudad. Nadie más caritativos que los bumangueses, lo vivimos otrora en la sindicatura del Asilo San Rafael.

Coletilla. Nos ha sorprendido una publicación de la UNAB en la que tildan con palabras desatinadas a uno de los fundadores de esa prestigiosa y muy querida Universidad. Las expresiones utilizadas no corresponden al personaje. Conocimos a su inspirador quien, además, le dedicó por completo sus últimos años de existencia. Es una nota que no se compagina con la realidad y sí deja un ingrato sabor. Como decimos en periodismo, fue un “embuchado”.