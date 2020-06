Desde hace muchos años se hablaba de la guerra nuclear y luego de la guerra biológica. Lamentablemente, hay que decirlo, estamos en plena guerra biológica. No sabemos si provocada, por descuido o simplemente creada por la naturaleza. La única verdad es que estamos ante un enemigo invisible que está al alcance únicamente de los bacteriólogos.

Ha quedado atrás la guerra nuclear y las grandes inversiones en armamentos que solo pretendían acabar con el trabajo del hombre realizado en los siglos de existencia. Ahora, corresponde a las omnipotentes potencias, cambiar el destino de sus inversiones bélicas y dedicar esas gruesas sumas para salvar a la humanidad, con una verdadera asistencia sanitaria.

Nunca se imaginó el mundo que un enemigo invisible, nos abrazaría a todos y en los cuatro puntos cardinales. Nadie se escapa y la pandemia va para largo. Todo depende de cada uno de nosotros, en defendernos y defender a los semejantes. El mundo micro es tan grande como un universo, no lo vemos, pero ahí está, vivito y demostrando su capacidad agresiva.

Esta experiencia nos ha demostrado que sanitariamente el mundo estaba en total atraso. Quedó demostrada la pobreza de nuestro pueblo y por ende la falta de preparación intelectual.

Basta saber que en Colombia hay cerradas; clínicas, hospitales y centros de salud. Que muchos de nuestros pueblos no cuentan, al menos, con un médico o una simple enfermería. Llegó la hora para que quienes manejan presupuestos, los dediquen a la salud y la educación, no hay otra alternativa. Las inversiones en armas deben ser remplazadas por elementos que ayuden al bienestar de la humanidad y no seguir pensando en la destrucción del enemigo. Demuestra, esta pandemia, que el verdadero enemigo, que no podemos ver a simple vista, puede estar en nuestras propias entrañas. Deber de cada cual, su propia conducta. Sálvese quien pueda.

¡Qué Dios se apiade de la humanidad!