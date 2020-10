Un amable lector me hizo caer en cuenta que faltó en las reformas incluir la Cancillería. Nuestro servicio diplomático es una institución para pagar favores, para premiar y cumplir compromisos políticos. En mis épocas de estudiante fui auxiliar del Cónsul de Colombia en Boston; era una persona entrada en años que le impedía ejercer ciertas funciones, como visitar a los enfermos en los hospitales, los presos en las cárceles y contactar algunas colombianas que llegaban como ayudantes en el servicio doméstico. De su propio peculio me pagaba por una labor de por sí interesante que me dejó interesantes experiencias.

Hace unos años visité varias ciudades de Venezuela, invitado por el Cónsul Roberto Vargas Mantilla. Fue un funcionario excepcional, reconocido por el gobierno de ese país por su intensa labor en pro de nuestros connacionales. Dejó un plausible recuerdo por sus múltiples actividades sociales y sobre todo por la creación de un instituto de enseñanza de artes y oficios que se iba convirtiendo en Universidad.

Muchos fuimos los invitados por Roberto a ese querido país para asistir a diferentes eventos. Llevó y trajo artistas, profesores, profesionales, políticos, industriales, comerciantes e infinidad de santandereanos a quienes atendió con guante blanco. Al regresar a Bucaramanga, nadie lo volvió a determinar. Quiso continuar una labor humanitaria y de intercambio universitario sin mucho éxito. Sus amigos, a quienes llevó y atendió en forma gratuita, no lo oyeron, tal vez por sus “múltiples ocupaciones”. Roberto presentó al gobierno el proyecto “Panachi” realizado en su totalidad.

Nuestro servicio diplomático debe ser remplazado por personas de carrera y no para premiar con justicia o sin ella a quienes van saliendo de los cargos para luego premiarlos con sueldos en dólares. Estoy seguro que en nuestra diplomacia sobran por lo menos la mitad de los funcionarios. Gobiernos anteriores creaban cargos a diestra y siniestra, sin mirar los presupuestos. Roberto, ¡Así, es la vida!