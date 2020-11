No obstante que vivimos la época de la magia digital que todo lo acelera y simplifica, hay entidades que no quieren entrar por los nuevos sistemas de comunicación. La Nueva EPS sigue gastando papel en grandes cantidades en lugar de buscar soluciones fáciles para sus usuarios. Papeles vienen y papeles van sin compasión alguna. La entrega de medicamentos es cada día más complicada y menos eficiente. En mi caso, hace tres meses no recibo los medicamentos, porque en los mensajes dicen que “no salga de casa”. Ahora al reclamar, me dicen que cada mes debo llamar por teléfono a recordar el envío.

Me parece suficiente la orden médica para que la Nueva EPS, desde sus computadores, emita la orden de entrega. Solo se debe exigir la cédula del paciente con el fin de testificar el recibo. Bonita cosa que cada mes haya que recordar lo que está en las órdenes pertinentes para cada persona.

La entrega por parte de otros agentes es tediosa, complicada, con fotocopias para todo. Basta con mirar las órdenes médicas para efectuar las entregas correspondientes.

Cada mes llega la orden por celular indicando la dirección para el reclamo de los medicamentos; Carrera 34 No. 48-77 en donde lo remiten a otro sitio. No hay quién le ponga el cascabel al gato. Sus funcionarios muy atentos nos anuncian que vendrán cambios estructurales relevantes; todo se ha ido en anuncios.

La citas médicas, las daban al día siguiente, ahora demoran hasta un mes. Tal vez el aumento de usuarios no ha sido acorde con la contratación de médicos suficientes para agotar los requerimientos.

La Nueva EPS debe pensar en el paciente que sufre las consecuencias de una demorada asistencia. Utilicemos la tecnología y no sigamos con métodos obsoletos que solo entorpecen la buena marcha de las instituciones.

Para un buen servicio, una moderna tecnología. Urgencias, excelente, pero con demoras por exceso de pacientes.