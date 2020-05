¡Mala leche!

Expresión muy usada por los españoles, con esas palabras se menciona la mala intención. En medio de esta difícil situación, inesperada e insospechada, viene al caso utilizarla. Nadie imaginaba que la Electrificadora de Santander, nuestra muy querida Central Hidroeléctrica del Río Lebrija, subiera las tarifas en forma desproporcionada e inoportuna. Se suponía una rebaja en las tarifas con la entrada en funcionamiento de Hidrosogamoso, pero no fue tal, todo lo contrario, nos defraudaron y engañaron.

El estrato seis debe ser revaluado, hoy, las cosas han cambiado. El estrato seis se debe medir por la construcción y no por la ubicación. Lujosas residencias están en el mismo estrato con casas de más de 50 años de construidas, pertenecen a la misma categoría. Se requiere justicia en el cobro de los servicios que entre otras cosas deben pertenecer al país y no a los particulares.

Con motivo de este confinamiento recibimos de las entidades prestadoras de servicio sanitario, invitación a no salir de casa y recibir a domicilio los medicamentos. Falso, no envían el teléfono a donde llamar. Si por algún caso se consiguen los números telefónicos, no contestan y pertenecen a otras personas. ¿Para qué se engaña al pueblo? Pareciera una burla para animar a los ciudadanos mediante mentiras.

Esta pandemia nos está enseñando que las cosas tienen que cambiar. La naturaleza le está cobrando al hombre tanta inequidad, mentira, irresponsabilidad y el abuso permanente de quienes se hacen elegir para luego esconder la cabeza como la tortuga.

¿Qué papel han hecho los señores concejales y diputados ante esta emergencia?. ¿Han cedido sus jugosos sueldos para colaborar con sus electores?, no hemos visto ninguna de sus actuaciones y si alguien ha hecho algo, ha sido en favor de la política.

Colombia requiere con urgencia cambiar su sistema político; reducción urgente del congreso, cortes, ministerios, asambleas departamentales, los concejos municipales y mucho más.