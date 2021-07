Olvidar nuestro pasado

Eso era lo que pretendía la misión que vino a Colombia a finales del Siglo pasado. Los integrantes de esa misión, con ideologías foráneas, borraron de un solo tajo las materias básicas para nuestra educación. Hicieron que nuestros jóvenes no conocieran el pasado y de esa manera no predecir un futuro.

Una gran campaña realizaron las Academias de Historia, ante semejante barbaridad pero no tuvieron eco suficiente. Modificaron el pénsum educativo colombiano y es así como nuestra juventud no da razón de su pasado histórico. No valieron las protestas para que se enmendara tan tremenda distorsión.

Ahora, vemos los resultados que buscaba esa enmienda. Hacer que los muchachos no sepan del ayer y así poder dominarlos. Los recientes hechos vandálicos, lo han demostrado. Destruir estatuas de personajes que en alguna forma forjaron la Patria. La violencia y el crimen está a la orden del día.

Se llegó al colmo de traer indígenas, si así se les puede llamar, a destruir e intimidar la sociedad con sistemas que buscan, como lo han logrado en otros países, objetivos inciertos. Mientras más bruto sea el pueblo, más fácil es su dominación.

Los que estamos entrados en años, recordamos con nostalgia las clases de historia, geografía, cívica, urbanidad, ortografía, religión; materias que nos hacía ser patriotas. Escuchar la vida de nuestros libertadores, producía emoción y nos sentíamos orgullosos. Existió la controversia y en algunos casos reprochábamos a algún personaje, en la mayoría de los casos sentíamos el honor de ser colombianos.

La magia de las comunicaciones nos permite conocerlo todo sin necesidad de un libro, lamentablemente a los muchachos no les inculcan estudiar o por lo menos leer nuestro pasado histórico, tan ricos en pasajes de valentía, arrojo y deseos de libertad.

Las nuevas teorías solo buscan la esclavitud y vivir de un Estado que dé auxilios mínimos en lugar de educar y enseñar a trabajar dignamente.