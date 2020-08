Un engaño imperdonable

Durante la administración de Juan Manuel Santos, siempre se dijo que no daban información alguna sobre los acuerdos de La Habana, hasta que no fueran aprobados. Pretendía el gobierno que nada se conociera con el argumento que se malograba el convenio si se conocía con antelación. Así fue pasando el tiempo y todos conocimos los resultados que hoy estamos padeciendo. Ese fue el secreto mejor guardado, el engaño al incauto pueblo colombiano.

Quieren acabar con el ejército y la policía personas que llegan al congreso con antecedentes que han dejado la más terrible y profunda huella de terror que haya vivido nuestra nación. El Congreso de la República está compuesto por algunos indeseables, con pasados oscuros, narcos, violadores, secuestradores, ladrones, chantajistas, reclutadores de menores y todos los apelativos que existen.

Exguerrilleros que no han pagado sus fechorías son quienes dictan nuestras leyes; crearon su propia jurisdicción para no ser juzgados a cabalidad. Se oponen a todo porque no les conviene el buen gobierno. Organizan marchas preparadas para el vandalaje, la destrucción, la desobediencia a las autoridades; la policía está inhabilitada para obrar.

Mueren nuestros soldados y no pasa nada. Muere un guerrillero y viene el escándalo, se denuncia ante los entes internacionales. Tienen comprada la gran prensa que les sigue el juego. Se busca el caos para convertir a Colombia en otro socialismo como el del vecino. Quieren acabar con las empresas que son las que producen los impuestos y el trabajo.

Se oponen a la fumigación porque el narcotráfico es el mejor negocio que hay hoy en el país. Las mafias se están tomando las instituciones y la propaganda logra que los lectores crean lo que anuncian, desacreditan las normas vigentes, las critican y desobedecen. Colombianos debemos abrir los ojos antes de que sustituyan nuestro sistema democrático. ¡Soldado prevenido no muere en la guerra! ¡Dios salve a Colombia en este momento aciago!