La trocha a Bogotá

Todos los medios de comunicación del país han expuesto con suficiente dramatismo la tragedia ocurrida en la vía que de Bucaramanga conduce a San Gil y de ahí a Bogotá. Las imágenes muestran un trazado absurdo, en medio de abruptas montañas, concebido hace ya casi un siglo, cuando los constructores de caminos tenían que apelar a toda serie de argucias para poder diseñar una superficie que permitiera el paso de mulas, y posteriormente de los precarios vehículos que iniciaron el transporte hacia el sur del departamento y el centro del país. Y lo que pasó hace unos días ha pasado siempre y seguirá pasando, pues cada vez que una quebrada se crece, como consecuencia del invierno, Bucaramanga, la capital del Oriente colombiano, queda incomunicada, hasta la triste realidad que retrata nuestro compañero de estas páginas, Sergio Rangel, cuando anota que la única alternativa que nos queda es la vía por Zapatoca, para de allí salir al Socorro: una trocha polvorienta, en donde la tierra y la piedra no dejan avanzar ningún vehículo.

A todas estas, vemos que al resto del país le va diferente: Hoy están proyectadas las dobles calzadas para Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Villavicencio e Ibagué; Bogotá tendrá triple calzada. Y Bucaramanga, NO. Así con mayúscula. Su proyecto de doble calzada fue reducido a una sola, con pequeños tramos de adelantamiento, no solo para la vía a Bogotá, sino también para la de Pamplona. El mismo hilo carreteable, ineficiente y torpe para cualquier sistema de transporte moderno. Es decir, que seguiremos condenados por el resto de los días a que cualquier aguacero nos siga dejando incomunicados. Por Dios, qué falta de respeto con la región. Y qué falta de acción de nuestra clase dirigente, que no ha aprovechado esta circunstancia para levantar su voz con ahínco y con ímpetu, tal como lo hicieron nuestros antepasados, para decir otra vez “Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester sea”. Queremos ver a nuestros gobernantes: Gobernador y Alcalde; a nuestros parlamentarios; a nuestros dirigentes gremiales y todo aquel que sienta la región en la entraña, para que alcen la voz con energía y exijan la solución verdadera que requiere. El señor Gobernador nos ha expuesto su programa de parques temáticos en distintos sitios del departamento, proyecto loable, pero que no alcanzará a tener la dimensión que se quiere si no tenemos vías de comunicación eficientes. Primero lo primero, y por favor, sacúdanse ante este panorama triste y desolador. Pareciera que Bucaramanga fuera por allá un pueblito alejado, signado constantemente por la tragedia y el olvido.