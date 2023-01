En Colombia, las carreteras son herramienta irremplazable para el progreso económico y social de cualquiera de sus regiones, pues por la ceguera de los gobernantes y el CVY de los políticos, en el país no hay soluciones alternas como una red de ferrocarriles (que la hubo), ni red de transporte fluvial (que también hubo). Así, región que no tenga buena red de carreteras, no desarrollará su economía, quedará sumida en el atraso, sin futuro. Y en Santander la red de carreteras (la primaria, la secundaria y la terciaria) es una vergüenza.

En el mapa de autopistas o red primaria nacional está la ruta 45 que sale de Puente Nacional pasa por San Gil, Bucaramanga y llega hasta San Alberto (Cesar). Pese a las partidas que se le destinan, a los contratos de concesión y a los peajes que producen millonarios ingresos a Invías y a sus concesionarios, no es de doble calzada, el estado de mantenimiento de su malla vial es lamentable, en cada peaje solo hay una caseta de recaudo operada rudimentariamente, las decisiones que sobre ella se toman son estúpidas como el “policía acostado” que construyeron frente a la Estación de Servicio de Combustibles de Transpiedecuesta, como no hay variables o anillos viales en San Gil, El Socorro, Oiba, el transitar por ella hoy, en 2023, exige interminables jornadas, tiempo similar al que se empleaba para recorrerla hace más de 70 años, en 1950, cuando la Morrison aún no la había pavimentado. En ese entonces era una carretera de tierra pisada, sin pavimento, hoy la razón es que carece de adecuadas soluciones de ingeniería y el Estado la dejó de la mano de Dios.

En Colombia han mejorado mucho las carreteras del centro del país, las del occidente, las de la costa Atlántica, las del sur, pero el estado de las carreteras de Santander, da grima. ¡Invías lleva 28 años dándonos de cachetadas! ¿Y nuestros dirigentes políticos? Rumiando sobre el CVY.

Por eso hay “perlas” en el mapa vial colombiano como la ruta transversal 66B, una de las “8 principales carreteras tranversales del país”... que no existe, que en el papel va de Bucaramanga a Cúcuta por El Escorial, California, etc., pero como no tiene un trazado definido, solo existe en los mapas de Invías.