El 11 de septiembre de 2005 el huracán Katrina entró a tierra cerca a Nueva Orleans, en el golfo de Mexico, dejando terribles secuelas que debieron padecer los habitantes de esa ciudad costera.

El Memorial Hospital Baptista, o Memorial Medical Center (hoy Centro Médico Bautista Ochsner), ubicado en un cómodo edificio de varias plantas coronadas por un helipuerto, tal día albergaba a más de dos mil personas entre enfermos, médicos, enfermeras, personal administrativo, vecinos que buscaron alli refugio, quienes quedaron atrapados cuando el mar rompió los diques que protegen a la ciudad del agua marina y esta inundó el casco urbano.

Durante cinco interminables días, esas dos mil personas padecieron lo inenarrable cuando las dos primeras plantas de la edificación se inundaron, colapsaron los servicios de energía eléctrica y acueducto, hubo altas temperaturas ambiente y humedad, fallaron las plantas eléctricas de emergencia y el sistema de aire acondicionado, los planes de emergencia fueron inocuos, se agotaron los alimentos, medicamentos y el material hospitalario, se desbordó la red de alcantarillado de aguas negras, mientras ilusamente esperaban ser rescatados por barcazas y helicópteros, en una ciudad a la deriva, presa del caos, la anarquía, violencia, saqueos, la incompetencia de las autoridades y la estupidez de las empresas financieras vinculadas al sistema asistencial en E.E.U.U.

Sheri Lee Fink, sicóloga, PhD en neurociencia y medicina, galardonada periodista de temas de medicina, salud y ciencia, investigó lo ocurrido y escribió un premiado libro (Five days at Memorial, no traducido aún al español) que analiza lo sucedido, las decisiones médicas tomadas, sus consecuencias humanitarias, éticas, sicológicas, legales, las fallas en la prevención de emergencias y en los protocolos de atención médica en desastres.

Apple TV+ lo adaptó al cine en una serie de televisión, “Después del huracán Katrina”, que debe ser vista analiticamente por estudiantes de Ciencias de la Salud y de Derecho, personal vinculado al sector salud, pues es inmejorable laboratorio de problemas éticos médicos, de administración hospitalaria, jurídicos y de comportamiento en desastres.