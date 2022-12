El consejo del alcalde

El avión aterrizó debidamente en el aeropuerto de Palonegro. Poco después, cuando los pasajeros transitaban por los pasillos del aeródromo, uno de ellos vió entre los viajeros al alcalde, por lo que apresuró el paso y le preguntó al gobernante: señor alcalde, ¿qué debemos hacer para acabar con los “trancones” en las calles bumanguesas? El interrogado respondió: “no comprar más carros”. Los viajeros que oyeron la respuesta, revivieron el trillado cuento del alemán que al saber que su esposa le era infiel en el sofá de la sala, vendió tal mueble; alguien dijo, burlonamente: “¡Vaya, se parece a la respuesta del comerciante aquel de ‘cuadra picha’ ”!

¿Por qué? Efectivamente, hace poco, ante la molestia que hay entre los habitantes de Cabecera del Llano, quienes con justicia protestan por el ruido nocturno que sale de los bares de ese sector, el dueño de uno de tales negocios creyó inmortalizarse lanzando un apotegma o gran máxima y lo que le salió fue una pánfila y desabrida apóstrofe: “¡Si consideran que hay ruido de noche, compren vidrios antiruido para sus ventanas”.

¡Vaya trinidad! El alemán del cuento, la ‘solución’ del alcalde para las congestiones de tráfico y la propuesta del comerciante de “cuadra picha” para disminuir el ruido nocturno en Cabecera.

¿El alcalde acaso habrá olvidado los tiempos en que tomaba bus urbano? ¿Habrá borrado de su memoria los ‘cosquilleos’ de los raponeros, el amacizamiento de los sátiros, el vía crucis que son las motos en nuestras calles, la invasion de ventas ambulantes, los “trancones” que forman los buses urbanos, las estrafalarias ciclovías que nos dejó el ingeniero Rodolfo?

“No comprar carros”... Nos fascinaría obedecerle. Evitaríamos pagar costosos impuestos municipales y departamentales que una vez recaudados toman las de villadiego, no compraríamos costosa gasolina, no expondríamos nuestro patrimonio al salvajismo de los motociclistas, nuestros ingresos rendirían más. Pero no podemos hacerlo pues el transporte público en Bucaramanga es un maremágnum.

Si los bumangueses decidimos transportamos en buses de servicio público, “no habría cama para tanta gente”, porque los alcaldes de la Bucaramanga del siglo XXI volvieron trizas el transporte público urbano... y la solución del doctor Cárdenas ha sido volver al estropicio del pasado, ese que hace 20 años “despiporró” el tráfico con destartalados buses parando cada 15 metros.