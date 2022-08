Desde hace años los automotores que transitan la vía que une a la Mesa de Los Santos con Piedecuesta y los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, deben pagar $ 14.800 de peaje. Lo recaudado, señalan las normas, debe invertirse en mejoramiento de la vía y otros menesteres.

Por tal carretera transitan vehículos que van a la Mesa de Los Santos en plan de recreación, así como automotores de empresas agroindustriales que tienen actividades en tal lugar, residentes en el municipio de Los Santos y las personas que, viviendo en la Mesa, trabajan, estudian o desarrollan actividades económicas en los municipios del área metropolitana.

Miles de personas residentes en la Mesa, cotidianamente, pasan por el peaje. Para ellos se estableció una tarifa especial y, para disfrutar de tal canonjía, debieron acreditar ante la Gobernación el lugar de residencia, el de su actividad laboral, educativa, o económica, el vehículo que usan y otros papeles; reunirlos no fue fácil, debieron buscar, encontrar y lograr la firma del presidente de la respectiva Junta de Acción Comunal, hacer gestiones en la alcaldía de Los Santos, demostrar esto y aquello, etc, etc.

Hace meses cientos y cientos de ciudadanos entregaron la documentación, la burocracia departamental la estudió y avisó públicamente quienes llenaron los requisitos exigidos y quienes, por una u otra razón, no.

A hoy, pese a haber cumplido desde hace meses con lo exigido y haber sido aprobado su descuento, siguen pagando diariamente $ 14.800,oo porque la gobernación no ha ordenado al personal del peaje el cobro de la tarifa especial.

La parsimonia gubernamental castiga la economía doméstica de los residentes en la Mesa de Los Santos. Crece el descontento y dicen que están dilantando el asunto para sacar beneficios electorales de tal derecho ciudadano. ¡Ah! Pasan las que pasan y no escarmientan. ¿Hasta cuándo, señor gobernador, se castigará a los residentes en la Mesa de los Santos exprimiendo su faltriquera? Pronto habrá un aguacero de Acciones de Tutela.