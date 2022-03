Gobernando con tapaojos

Gobernar es complejo, exige cualidades que no todos los políticos tienen y, desafortunadamente, los procesos electorales están diseñados para que en ellos brillen no los mejores sino los más locuaces, hábiles en ocultar sus falencias. Por eso cuando afloran las deficiencias de quienes gobiernan, como ya está el ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. ¿Ejemplo? El desacertado manejo de las relaciones con Venezuela de la administración de Iván Duque.

El gobierno Duque, tempranamente, decidió enfrentarse diplomática, política y personalmente con el gobierno de Nicolás Maduro, quemó las velas, equivocadamente le apostó todo a la “presidencia” del insustancial Juan Guaidó, político que es incompetente y “no despegó”. Así, llevó las relaciones con Venezuela al borde del abismo y ahí nos dejó.

Con tapaojos, a rajatabla, hizo eco a la posición pregonada por Estados Unidos y cuando Washington dio un brusco giro de timón respecto del gobierno de Nicolás Maduro, cambiaron los vientos y Colombia quedó encallada.

¿Qué pasó? Pregúntenle a la Chevron, petrolera estadounidense que no salió de Venezuela, reiterativamente hizo lobby ante Washington e incidió en el cambio de tono binacional. ¿Resultado? Tal petrolera espera aumentar este año su producción, que Venezuela produzca entre 200 mil y 300 mil barriles de petróleo diarios adicionales y que Caracas autorice a varias compañías contratos para explotar diversos campos petroleros.

Ya algunas refinerías están siendo reparadas, PDVSA ha empezado a mejorar su capacidad productiva, recuperar cuentas internas y ha pagado algunas de sus deudas.

¿Qué argumenta Washington para cambiar su política? Que las sanciones impuestas a Caracas no han dado los frutos esperados y Venezuela se comprometió a modificar el marco legal existente y facilitar la actividad petrolera privada.

Así, Colombia quedó como la novia a quien dejaron “metida” en la iglesia, con el ramo en la mano. De ñapa, el gobierno Duque cerró todos los consulados en Venezuela, con lo que castigó a los miles y miles de colombianos residentes en tal país. ¡Vaya falta de visión!