Inflando el ego con dinero público

Incurre en yerro y atenta contra el patrimonio público quien dedica grandes sumas del dinero estatal a hacer publicidad para alabar su forma de gobernar. Iván Duque dedicó mucho dinero estatal a publicitar su imagen, a diseñar y ejecutar campañas para figurar en la prensa, monitorear las redes sociales, identificar a quienes opinaban sobre su gestión.

Publicitar la imagen de Iván Duque y de su gobierno costó la suma de $46.164’867.909,oo que salieron del erario público a través de la Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Pesidencia de la República (DAPRE) y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

El DAPRE gastó más de $ 32.500 millones de pesos en 26 contratos para crear estrategias de comunicaciones, divulgar en medios la imagen del Presidente, producir contenidos y administrar los canales digitales de Iván Duque y de la Presidencia, para parametrizar a los usuarios de redes sociales, monitorear los medios de comunicación y posicionar al Presidente en redes sociales.

Los mayores contratistas fueron: RTVC $10.293’133.069,oo; DBD Worldwide Colombia $9.378’000.000,oo; Du Brands S.A.S., $8.823’977.073,oo; a Alotrópico S.A.S., se le pagó $1.145’448.142,oo., para publicidad contra la protesta social; para salvaguardar la imagen del Presidente se ejecutaron 5 contratos por $7.402’866.260; con DRD Partnership LTD y The Fratelli Group INC se contrataron más de $1.800 millones de pesos.

Mucho dinero se gastó en publicidad contra la protesta social, en estrategias publicitarias para salvaguardar la imagen del Presidente durante la pandemia, para establecer lo que de él se decía en las redes sociales, consultar tendencias, hashtags y métricas de lo que se hablaba en plataformas sociales, monitorear influenciadores, planear y promocionar la imagen del Presidente nacional e internacionalmente.

Trece de los 26 contratos conocidos se financiaron con recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz. El 50% de los contratos se financiaron con dinero del Fondo de Programas Especiales para la Paz.

Fuente: investigación de la FLIP.