Por la fascinación que sienten muchos seres humanos por todo lo que es fácil, evasivo de la realidad, demasiadas personas viven pendientes de las peleas estúpidas que hay entre ‘politicastros’, de los partidos de fútbol, las series de televisión por cable, el cotilleo farandulero, las mal llamadas redes sociales, importándoles un pimiento lo que es realmente importante.

Por andar en esas la opinión pública estaba “con los pantalones abajo” cuando autoridades sanitarias internacionales anunciaron que estábamos ante una pandemia y con facilidad y éxito se difundió la versión vacua de cuál era la causa del desastre: la ingestión por humanos de un animal en un mercado de una ciudad china. El mundo aceptó ese “cuento chino” como verdad bíblica.

La comunidad ignora que gracias a la combinación de trabajo, preparación de científicos y buena suerte ni el SARS en 2002, ni la gripa porcina en 2009, ni el ébola en 2014, ni el zika en 2016, fueron pandemias. Ello es un logro de la ciencia, de los científicos. Pero a muchos seres humanos eso no les importa, solo quieren que les pongan ya la vacuna para seguir siendo consumistas, frívolos y egoístas.

El desastre que vivimos no ha sido más grave porque la ciencia llevaba años, pese al poco apoyo recibido, preparándose para lo que pudiera suceder, así no se supiera a cabalidad qué sería. Gracias a eso, en menos de un año la ciencia logró producir fármacos para tratar y mitigar a la covid – 19, produjo vacunas para luchar contra el virus. Pero esa veloz carrera no ha tenido reconocimiento. El egoísta modo de producción imperante durante los últimos siglos ha vuelto insensibles a los seres humanos.

La comunidad no se conmueve ante lo logrado por la ciencia. ¿Acaso a los seguidores de las redes sociales les importa los módicos sueldos de los científicos y la inestabilidad laboral que tienen? No, solo les preocupa saber cuándo les van a poner la vacuna. Así somos.