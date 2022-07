Difiero de la presentación que algunos medios de comunicación han dado a la decision que tomaron los directivos del Colegio La Quinta del Puente, sobresaliendo lo publicado por Semana, revista cuya nota periodistica considero que es enfebrecida y sus párrafos finales desprenden el aroma de una noticia publicitaria. Por ello, escribo este texto.

Hace 45 años, en 1977, modestamente y con entusiasmo, comenzó el camino del sueño profesional de Matilde González como educadora, secundado por su esposo, Gustavo Salazar. Sin alarde y con devoción, abrieron inicialmente un plantel de preescolar y desde ese año, se dedicaron a formar a varias generaciones de jóvenes santandereanos que en sus aulas recibieron educación de la más alta calidad.

Pronto trasladaron su sede a un predio rural en Floridablanca y allí, entre cañadulzales que luego mutaron en urbanizaciones, terminó formando parte del paisaje urbano.

Su buen nombre se hizo nacional y por vínculos que durante años he tenido con universidades bogotanas, soy testigo del destacado rendimiento académico de egresados de dicho colegio, corroborado con los altos puntajes de sus bachilleres en las Pruebas Saber. He tenido el agrado de ser profesor universitario de más de un bachiller de tal plantel, resaltando su disciplina y ansias de aprender.

Desafortunadamente, mientras ganaba aplausos a nivel nacional, el colegio debió sortear molestas zancadillas y poner oidos sordos a la oscura labor de los correveidile.

Con conocimiento de causa manifiesto que el colegio no atraviesa ninguna crisis económica, administrativa, ni educativa; no tiene deudas laborales, fiscales, ni comerciales, pero este año el número de estudiantes matriculados en las fechas establecidas para ello, fue inferior al que recomienda cualquier juiciosa planificación educativa y financiera, lo que lleva a la imposibilidad de desarrollar una adecuada labor académica. Ante eso, los directivos decidieron dar un paso al costado para no navegar por mares inciertos.

Cierra sus puertas un colegio de alta calidad educativa que fue producto del esfuerzo de santandereanos, pero respeto la decisión tomada por sus directivas.