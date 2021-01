La selección de presidente en E.U.

El sistema para seleccionar presidente en Estados Unidos es complicado, tiene filtros, formalismos y no siempre quien más votos obtiene en los comicios termina siendo elegido. Al investigar al respecto se encuentra lo siguiente:

En el siglo XVIII los padres fundadores de tal país, preocupados por salvaguardar la democracia, crearon rigurosos mecanismos de selección de sus gobernantes para salvar el dilema de qué si bien el presidente debía reflejar la voluntad del pueblo, no confiaban en la capacidad de la ciudadanía para elegir en unos comicios al mejor gobernante.

Alexander Hamilton, voz muy oída entonces, temía qué si se hacía elección popular directa, podían llegar a la presidencia candidatos que aprovechando el miedo e ignorancia de los electores lograran ser seleccionados y el país terminaría eligiendo uno o más presidentes que fueran demagogos, autoritarios que mutaran en déspotas y derruyeran las libertades ciudadanas.

Hamilton, buscando dotar a las elecciones presidenciales de mecanismos de rigurosa selección diseñó un organismo, el Colegio Electoral, cuerpo de compromisarios que luego de la elección popular, sería el que escogería al presidente. Así, en E.U. el presidente es elegido no directamente por el pueblo sino por el Colegio Electoral.

Para Hamilton el Colegio Electoral se compondría de personas capaces de cavilar, deliberar y establecer sapientemente al más indicado para llegar a la Casa Blanca. Dijo: “tal proceso electivo nos da la certidumbre moral de que el cargo de presidente no caerá nunca en un hombre que no posea en grado conspicuo las dotes exigidas para desempeñar tal cargo” y así, los hábiles para la intriga y los trucos que provocan popularidad electoral, no pasarían los filtros de selección.

El siglo XXI ha sido testigo más de una vez de que tal sistema falla y la cereza del pastel la puso Donald Trump, hábil como nadie para las mañas, la mentira, los incendios políticos, quien arrojó a su país a un apocalipsis. ¿Qué diría Alexander Hamilton si resucitara?