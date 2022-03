Las asambleas societarias

Hoy comienza marzo, mes en que se acostumbra a celebrar las reuniones ordinarias de las asambleas generales de accionistas (en las sociedades de capital como las anónimas y las S.A.S.) y de las juntas de socios (en las sociedades de personas como las de responsabilidad limitada). Ello se debe a que la Ley Mercantil establece que al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, cada sociedad corte sus cuentas, prepare y difunda sus estados financieros de propósito general (balance general de fin de ejercicio y estados financieros) y estos solo son válidos a partir de su aprobación por la asamblea societaria.

Por eso se usa que los Estatutos Sociales de cada compañía hagan coincidir la duración del ejercicio social con el año calendario, pero ello no es obligatorio y en una sociedad puede tal ejercicio social durar menos o más que el año calendario, pero en tal caso dicha compañía debe hacer, además, a 31 de diciembre de cada año, corte de cuentas, balance general y estados financieros.

El primer paso para celebrar la reunión ordinaria de la asamblea o junta de socios es la convocatoria que a todos los asociados hagan los administradores societarios; si ella queda mal elaborada, o no se confecciona, o se hace por un medio de comunicación distinto al señalado en los Estatutos, o no sigue a la letra lo que al respecto establezcan dichos Estatutos Sociales, provoca la ineficacia de toda la reunión, es decir, es como si no se hubiera llevado a cabo.

Por eso la convocatoria para llevar a cabo la reunión del máximo órgano de dirección societaria es básica, no puede confeccionarse de cualquier manera, debe convocarse a todos los asociados y si su texto se aparta de lo estipulado en los Estatutos, sus secuelas trastornarán la vida y buena marcha de la sociedad.

Excepción: aquellas S.A.S. en cuyos Estatutos Sociales todos o algunos accionistas manifiesten que renuncian a tal convocatoria.