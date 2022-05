Los candidatos y la radio

En estas semanas en que gran parte de la opinión pública gira en torno a las elecciones presidenciales, ha sido evidente la molestia de los periodistas de las grandes cadenas radiales con los dos candidatos que disputarán la Presidencia en los comicios del próximo 19 de junio. ¿Cuál es la causa del enfado y las pullas de los reporteros? Que durante la actual campaña Gustavo Petro y Rodolfo Hernández le han “sacado el cuerpo” a los periodistas de las grandes empresas de radiodifusión. ¿Por qué? Porque se cansaron de responder preguntas irrespetuosas, tolerar burlas, sufrir alfilerazos desconsiderados y no han vuelto a asistir a eventos organizados por tales empresas de radiodifusión.

Los candidatos saben que actualmente pueden adelantar con éxito sus campañas electorales desde tribunas de opinión electrónicas, sin someterse a la ironía, prepotencia y vanidad de los redactores radiales.

Hace tres décadas, si alguien quería comunicarle al país sus ideas, tenía que soportar la prepotencia de Yamid Amat o de cualquier otro periodista radial que elevaba y desmoronaba prestigios a su antojo. Eso volvió a los radioperiodistas engreidos y los políticos tenían que soportar el chaparrón y agachar la cabeza.

En estas semanas he oido a periodistas radiales bogotanos irse lanza en ristre contra Rodolfo Hernández y contra Gustavo Petro; ante eso, estos no volvieron a darle a la radio entrevistas, no hacen presencia en debates promovidos por las cadenas radiales y, pese a ello, fueron los dos candidatos que más votos obtuvieron el pasado 29 de mayo. En contraste, los candidatos que más estuvieron en la radio, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, fueron los menos votados.

Si los periodistas radiales no dejan de agredir al entrevistado, los que pierden son ellos pues los candidatos se comunicarán con el pais a través de los medios de difusión electrónicos. ¿Y quién pierde? La radio.

Corolario: o los periodistas radiales dejan de levitar y vuelven a caminar modestamente, o la prensa radial será cada vez menos determinante.