Los noticieros de radio y de TV

Ahora, cuando ha habido tiempo para ver noticieros de televisión y oír los radiales se comenta, con fuerza, que su contenido deja mucho que desear. Para algunos, el fondo del asunto es el gobiernismo de los dueños de los medios de comunicación, otros consideran que ese es solo uno de varios sumandos.

En radio y televisión se están presentando y comentando los hechos y noticias más que con el grafito y la arcilla de la punta del lápiz, con el borrador. El espectáculo, el sensacionalismo y el sarcasmo acabaron con la investigación seria. Campean los juicios desabridos, sonsos.

El tono y sesgo que se da a las noticias tiene mucho de sensacionalismo soportado en la misma filosofía política de la guerra fría de mediados del siglo XX, presentando a unos como buenos y a otros como malos, haciendo a un lado el que estamos en la tercera década del siglo XXI, que Xi Jinping no es Nikita Jruchov, Donald Trump no es John F Kennedy y Alemanias no hay dos sino una y poderosa.

Los espacios noticiosos de radio y televisión sucumbieron ante lo “que vende”, lo espectacular, volviendo agudamente débil la información seria. En buena medida ello es consecuencia de que hoy, tras el micrófono y frente a las cámaras, más de un periodista tiene solo una capa superficial de conocimiento, arropado con un diploma universitario y un inglés ‘bogotanizado’.

Los noticieros radiales y de televisión son insípidos, desabridos, cada vez tienen menos vigor, y ante sus oyentes y televidentes, declinan, camino de su ocaso.

¿Ejemplos? Los noticieros radiales ya no tienen noticias internacionales, en los de televisión hay más espacio para el entretenimiento de “media panela” que para la información. Además, perdieron la gran oportunidad de hacer muy buen periodismo durante el confinamiento social, momento en que tuvieron una amplia audiencia por conquistar. Fue en ese entonces cuando más mal periodismo hicieron.