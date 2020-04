En los últimos 26 años, por razones de la vida, en tres oportunidades distintas he tenido que ser internado en unidades de cuidados intensivos; tales experiencias me permiten expresar que no he conocido a profesionales que tengan tanto desprendimiento, devoción y generosidad de espíritu, como los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, terapistas, camilleros, etc, que laboran en cuidados intensivos. Sin su trato noble no nos hubiéramos podido recuperar millares que hemos padecido críticas dolencias físicas. La entrega, amor y sacrificio con que se labora en tales dependencias no tiene par. Muchos tenemos una impagable deuda de gratitud con ellos.

Por eso en el apocalíptico episodio que la humanidad está viviendo me ha dolido en lo más profundo de mi ser el comportamiento desalmado, inhumano, que con médicos, enfermeras y demás han tenido personas de muy diversa condición, procedencia y grado de instrucción en diferentes escenarios y países.

Que haya personas que día tras día trabajan sin pausa por la recuperación de quienes han caído enfermas de COVID-19, dándole a las vidas de desconocidos prelación frente a su propia salud, a la de sus seres queridos y su entorno familiar, debe de ser resaltado y puesto como ejemplo ante la humanidad.

Pero aterra, da asco, que frente a tan gigantescos actos de desprendimiento haya seres desnaturalizados que en edificios, condominios, ascensores, medios de transporte, supermercados, etc., exijan aislar a aquellos que enaltecen a la especie humana.

Ensalzo y pongo como ejemplo a todos los profesionales de las ciencias de la salud que se están sacrificando para que nuestra civilización superviva a la pandemia que nos ataca; abomino a quienes los han agredido.

Paso la página: Señor Fiscal Barbosa, abochorna que la Fiscalía, entidad que no logra investigar debidamente millares de los crímenes atroces cometidos, dedique tiempo a perseguir algo tan adjetivo como la tonta infracción de que se acusa a Claudia López.