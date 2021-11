Raquel Coronell y Colombia

La designación de Raquel Coronell Uribe como presidente del más antiguo y, posiblemente, prestigioso periódico universitario de Estados Unidos, “The Harvard Crimson”, luego de que el jurado hiciera una rigida selección entre los candidatos a dicho cargo, tiene mucha significación para las Letras colombianas no solo por el hecho de haber ella nacido en nuestro país, sino por ser la primera persona nacida en América Latina que llega a tal dignidad, esa que en el pasado ha sido ocupada por destacados hombres públicos de EE.UU., y por razones tales como el desafío que pese a su corta existencia tuvo que vencer pues padeció leucemia a los 16 años, por el hogar del que viene, por haber logrado tal distinción en franca, severa y limpia lid y ser una joven que pese a vivir en EE.UU. desde que tiene seis años de edad, es y se siente colombiana hasta los tuétanos.

Raquel es hija de dos destacados periodistas colombianos que hacen buen periodismo independiente, analítico, aquel que no hace genuflexiones ante los poderosos, no traga entero, no le da temor mostrar la vergonzosa verdad oculta que hay tras bambalinas, a sabiendas de que ello pone en riesgo sus vidas y esa fue una de la razones por la que debieron salir de Colombia.

Raquel forma parte del alto número de jóvenes colombianos cuya lucidez y producción intelectual brilla bajo otros cielos por un inmenso drama que vivimos: aquí sus inteligencias no son reconocidas pues el modelo de desarrollo económico que está implantado genera desigualdades e injusticias, no estimula la inteligencia, cierra puertas, lanzando a lo más sobresaliente de nuestros jóvenes a buscar futuro en otros países; aquí no hay que ser inteligente y tener aptitudes para sobresalir sino tener contactos con la “rosca” que manipula la política y la economía. Miles de colombianos, como Raquel Coronell, brillan fuera de nuestra patria, mientras en el solar nativo sobresalen quienes tienen inteligencia boba, son manejables y les gusta hacer genuflexiones.