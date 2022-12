El final de una canallada

Recientemente fui víctima de una canallada montada por el entonces Juez Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga quien, sin mi autorización, grabó y publicó una conversación telefónica en la cual le pedía el aplazamiento de una audiencia que programó a 17 días de la segunda vuelta presidencial y de cuyo proceso formaba parte el Ing. Rodolfo Hernández Suárez.

Este hecho generó que mi pedimento fuera tachado de corrupto, a pesar de que el mismo era, es y seguirá siendo una petición normal que se hace en desarrollo de los procesos, pudiendo ser acogida o rechazada por el juez, quien es el director del proceso.

Como consecuencia del escándalo que se generó, la Honorable Comisión Seccional de Disciplina Judicial, encargada de vigilar y sancionar la conducta de los abogados y de los funcionarios de la Rama Judicial inició, de oficio, una indagación preliminar al cabo de la cual consideró que no había incurrido en ninguna conducta ilegal y que mi obrar fue correcto, motivado tan solo en defender los intereses de mi cliente, procediendo a archivar el expediente en mi contra.

Fue injusta la forma como me trataron algunos medios de comunicación, cuando el Organismo competente aún no se había pronunciado sobre mi proceder y ahora cuando fui exonerado no han dicho nada sobre el particular, ni el fallo ha tenido la publicidad ni el impacto que si tuvieron las afirmaciones del exjuez Rubén Fernando Morales Rey.

Durante 50 años he ejercido la profesión de abogado respetando todos los protocolos éticos que la orientan; por eso el montaje de ese oscuro personaje constituye una auténtica trampa, tanto que al aceptarse mi conducta como ajustada a la ley, la Entidad ordenó continuar la investigación en su contra por haber fijado esa audiencia cuando habían otros procesos que de tiempo atrás estaban en turno.

El asunto con respecto a mí, quedó resuelto; para el Tribunal no incurrí en conducta disciplinante, no ejercí ninguna presión indebida, ni ofrecí prebendas para que se me aceptara el pedimento, mismo que una vez negado fue acatado sin reparo alguno, acudiéndose a la audiencia.

Con esta publicación, reivindico mi honra mancillada por quienes disfrutan haciendo el mal solo para su beneficio y de su propia corrupción moral.