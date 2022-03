No bote su voto

Dicen que nadie debe cargar con el desprestigio de sus familiares; sin embargo, eso no aplica en materia política y menos en este país, pues la sensación que tenemos es que se utiliza a algunos candidatos como parapetos para seguir medrando en lo mismo y continuar con las andanzas por las cuales se ha condenado a algunos de nuestros políticos.

La verdad es que hay muchas candidaturas detrás de las cuales están bandidos de cuello blanco camuflados, pendientes de no perder sus votos amarrados pero que no pueden utilizar para sí, precisamente por sus actos corruptos.

Por eso es importante que no nos dejemos engañar por las fotos bonitas, a punto de Photoshop, ofreciendo sonrisas hipócritas ante la ausencia de programas políticos, todo ello para capturar ingenuos.

De la misma manera hay quienes ya fueron y quieren volver a serlo y a esos se les debe investigar qué cosas realizaron, además de enriquecerse, pues tenemos el convencimiento que entre nosotros pareciera no tuviéramos senadores ni representantes en razón a que es poco el beneficio que ha obtenido de ellos la región.

Estamos cansados de tener un Congreso desprestigiado; se llegó la oportunidad de renovarlo; si no lo hacemos perderemos el derecho a reclamar y las cosas serán cada vez peor de lo que hasta ahora han sido.

Pensemos en hacer el cambio que tanto hemos pedido y soñado y por eso debemos olvidarnos de las maquinarias, de los clanes políticos y los populistas que solo intentarán llegar para hacerse más ricos.

Recordemos que en Colombia ha hecho carrera el tener que votar siempre en contra de alguien pues existe una amenaza latente en el medio y si no lo cree, mire a sus países vecinos y entenderá por qué lo afirmamos.

Pensemos que un presidente sin Congreso es poco lo que logra realizar diferente a corromper a quienes no son de su corriente política y aquí sí podemos decir que el pueblo quiere misa pero no hay quien la celebre.

Pensémoslo bien, pues si antes nos equivocamos por ingenuos, no podemos volver a hacerlo por idiotas y en política, al que se la han hecho, siempre se la volverán a hacer; por eso no sea iluso y no bote su voto.