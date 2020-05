Peor el remedio que el mal

Nadie está obligado a lo imposible, principio general del derecho que adquiere vital importancia en la debacle generada por las medidas adoptadas para prevenir el coronavirus.

Algunas de esas medidas obligaron y aún obligan a la parálisis de muchas actividades empresariales y al cierre de un sinnúmero de empresas: transporte, turismo, diversión, bares, restaurantes y muchísimas industrias de diferente género con las consecuencias que ello implica: su quiebra y la inexorable pérdida de los puestos de trabajo.

Desafortunadamente, el dinero no se da por generación espontánea, toca producirlo y cuando nos prohiben hacer lo que habíamos diseñado para ganarlo este termina agotándose y ello arrastra no solo al productor, sino a todos aquellos que dependen de ese proceso.

Un fabricante de zapatos vive de hacerlos y venderlos; pero primero le prohibieron hacerlos y luego prohibieron a los compradores salir a buscarlos; por lo tanto, se rompió el círculo y hubo que terminar el negocio, es decir, lo quebraron.

Los dueños de los bares fueron quebrados instantáneamente por decreto y pasará mucho tiempo para reactivarlos; pero en cambio, sí deben pagar impuestos, cancelar servicios, abonar a sus deudas y pagar a sus trabajadores, lo cual se vuelve absolutamente imposible y nadie está ni puede estar obligado a lo imposible.

Pero a la burocracia oficial, esa que no se perjudica con el problema, le cuesta mucho trabajo entender lo que pasa, pues al fin y al cabo dolor en barriga ajena no se siente y no pueden o no quieren entender la situación y continúan forzando a los empresarios a mantener las condiciones con sus trabajadores como si nada estuviera pasando y es cuando se pretende obligar a hacer lo imposible.

Somos testigos de los esfuerzos que hacen para mantener los puestos de trabajo; pero alguien explíquenos ¿qué se debe hacer con los trabajadores cuando por ley no dejan desarrollar los puestos de trabajo y se agota el dinero con el cual se mantienen los mismos?

A eso los llevaron y es injusto que ahora pretendan sancionar a quienes hicieron lo que hicieron, porque no les dejaron seguir haciendo lo que hacían.