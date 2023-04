Sin empresarios no hay empleo

Todo el mundo defiende a los trabajadores y eso está bien, solo que hay que proteger a los empresarios pues sin éstos aquéllos no tendrían posibilidades.

Al respecto, nos encontramos en la red un texto que compartimos:

“Dicen que mentimos, que explotamos a nuestros empleados, pero no nos conocen, no están ahí cuando hay que despedir a alguien, cuando no hay dinero para pagar, cuando perdemos un cliente por el que lo hemos dado todo, cuando renunciamos a nuestra familia para sacar el negocio adelante. Si nos va mal todos saben cómo hacerlo mejor, si nos va bien es porque hemos engañado, robado, o peor aún, porque hemos tenido suerte. Las leyes protegen a nuestros empleados está genial, pero, ¿Quién nos protege a nosotros?

“Emprender es una aventura a tumba abierta en la que la recompensa es tan grande como la renuncia. Estamos en una sociedad en la que el empresario no está bien visto, incluso somos el enemigo. Es normal juzgar a la empresa y a los que la dirigen.

“En este país todo el mundo conoce sálvame, pero nadie conoce los nombres de los 10 empresarios más importantes, pero es nuestra responsabilidad alzar la voz, no vamos contra nadie, solo defendemos lo que somos porque saber hacer negocios es un arte, emprender es un estilo de vida, liderar un negocio es un privilegio que pocos pueden comprender, fundir negocio y familia con el sueño de una vida mejor. En este país la mayoría de empresarios y empresarias somos personas integras, apasionadas y trabajadoras y es el momento de poner la empresa en el lugar que se merece, como dijo Antonio Banderas: un país lo hace la gente que se la juega, la gente que arriesga todo por algo en lo que cree y cuando llegue el día no tengas miedo a reconocer tu éxito, a vivir a lo grande porque te lo has ganado, es tuyo.”

En las relaciones de trabajo hay tres partes: Estado, empleadores y trabajadores y la relación debería ser equilibrada; solo que, en este país, al Estado parece fastidiarle los empleadores, pues lejos de protegerlos los ahorca permanentemente y si generar trabajo no es atractivo, se pierde el interés y con ello puestos de trabajo perjudicando a los trabajadores que serían los más afectados.