Sucedió en Gratamira

El artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 establece que a los compradores en Colombia les asiste el derecho de retractarse y exigir la devolución de su dinero si el reclamo se presenta durante los 5 días hábiles siguientes a la negociación.

Pues pasa que en este país resulta bastante difícil hacer cumplir esta opción pues en algunos establecimientos opera el principio de que producto pagado producto comprado y si no le gustó o no le sirvió, para qué lo adquirió.

Recientemente, ante la necesidad imperiosa de un artículo electrónico, se acudió al Centro Comercial Gratamira y en el local L.218, almacén “Entre Redes” se ofreció a precio desbordado lo requerido, valor que se canceló en dinero en efectivo mientras se probaba su funcionalidad; desafortunadamente lo ofrecido no era lo requerido por lo que de inmediato se acudió a hacer el reclamo respectivo al vendedor argumentando que lo ofrecido no correspondía a la necesidad planteada.

Se trataba de un convertidor para la transmisión de datos y lo entregado fue solo para sonido, asunto que se comprobó solo al ponerlo en funcionamiento en los equipos respectivos.

En vista de lo anterior, al hacer la reclamación ofreciendo la devolución del producto y exigiendo el importe de lo pagado se negó el retracto alegando que el artículo ya había sido desempacado y al requerirlo se negaron a expedir la factura correspondiente.

La norma es clara y no fija condiciones y además cómo se sabe que un producto no sirve si no se desempaca, por lo cual el argumento raya en el absurdo.

Conductas de esta naturaleza como vender sin factura y no aceptar el retracto le hacen mucho daño, no solo al almacén referido, sino en este caso al Centro Comercial, por aquello de la generalización, pues para el público en general el asunto ocurrió en el Centro Comercial Gratamira y así lo interpreta la gente que conoce del hecho.

Desde luego ya se formularon las quejas a la Dirección de Impuestos Nacionales y a la Superintendencia de Industria y Comercio buscando se investigue tanto la evasión fiscal como la protección legal del consumidor.

De modo amable lector cuídese al comprar en algunos lugares: soldado prevenido no lo matan en la guerra.