La vacuna contra el COVID debería ser obligatoria pues se trata de una enfermedad que se transmite por el simple contacto con una persona infectada sin importar el género, la edad o la condición social.

Debemos evitar el contagio; el país no está preparado para asumir toda la carga económica que representa la prestación de los servicios que se requieren para la recuperación, los cuales son sufragados por las finanzas nacionales a costos que no son económicos; por lo tanto, se deberán tomar todas las precauciones necesarias para que éste no se produzca y ese es un compromiso colectivo, pues se trata de no afectar la sociedad entera.

Hay enfermedades que se pueden evitar, como el SIDA y de darse el contagio el compromiso es individual; pero frente a la actual pandemia su alto nivel de contagio hace que el enfermo se vuelva propagador involuntario y si el paciente se quiere tan poco que no le interesa infectarse no tiene derecho a convertirse en fuente de contagio para quienes tienen la desgracia de compartir con él.

Podríamos decir que obligar viola el derecho a la autodeterminación de las gentes, pero en situaciones como éstas prima el interés colectivo y si usted quiere correr el riesgo de infectarse pues aíslese y así libera a los demás de su actuar negligente.

No tiene sentido que el empresario no pueda exigir la acreditación de la vacuna para contratar, que no pueda discriminar a sus trabajadores no vacunados, tampoco que termine siendo el responsable de la salud de éstos y de quienes ya han acatado las recomendaciones de vacunarse. Recordemos que la libertad de las personas llega hasta el límite del derecho ajeno y la salud es el derecho primordial por excelencia.

Solo se necesita la acción del gobierno: así como nos impuso la restricción de impedirnos trabajar mientras no existió la vacuna, ahora se requiere esa misma determinación para obligar a que se vacunen los que no lo han hecho y si se niegan a hacerlo entonces deberán ser aislados por la salud de la mayoría poblacional que pesa más que la voluntad individual.