Un grupo significativo de taxis en el Área Metropolitana de Bucaramanga (que debería ser de Real de Minas), como parte del ejercicio de supervivencia, ya no presta el servicio individual, pues se enfoca en transporte colectivo, mientras otros rebajan la tarifa. Por su parte, el transporte colectivo, el de los buses tradicionales, desvía sus rutas, inventa paradas no señalizadas para no perder pasajeros, cambia frecuencias, baja tarifas y se mantiene en la guerra del centavo afectando la movilidad, como parte del ejercicio de supervivencia. El transporte masivo, en el mismo ejercicio, se retira lentamente de los barrios más alejados reduciendo, al parecer, los costos de operación para administrar su propia pobreza y es allí, en esas zonas de alta concentración de demanda de transporte, en donde se fundan diariamente los denominados terminalitos para ofrecer (por supervivencia) servicios desnaturalizados no controlados en vehículos particulares -motos y carros- en algunos casos con mejores condiciones y características que fidelizan al pasajero al que le interesa llegar a tiempo, no pasar horas esperando el transporte o en recorrido, pagar menos, escoger ruta y viajar más cómodo así sea, cuando es en moto, empleando andenes y sus propias normas de tránsito.

Como componente adicional, cuando el peatón aborda transporte desnaturalizado por gusto o ahorro (supervivencia), se contribuye al círculo vicioso que parece tornado e impide que el transporte y la movilidad retornen a la normalidad, entendida como el respeto a las normas para la prestación del servicio por lo que es probable que a la norma le toque ajustarse a la realidad eliminando requisitos, impuestos, tasas, contribuciones y costos de funcionamiento para el transporte público e inclusive eliminar los cupos para la prestación del servicio en un escenario de libre oferta.

La solución fácil es la estricta aplicación de las normas, sancionar e inmovilizar, pero el desorden tiene como subyacentes los ejercicios de supervivencia al punto en que la solución verdadera está en la generación de empleo y oportunidades de emprendimiento para los informales, el subsidio del transporte público para los formales, el mejoramiento de la malla vial, el control preventivo, la restructuración de la autoridad de transporte y en la creación del Distrito Metropolitano que anexe a Lebrija, Rionegro y Tona.

Nota de Ene: Por eso salgo siempre a caminar... en bus. Ca de una flor.